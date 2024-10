OL ‍: John Textor cherche 1,1 milliard de dollars

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais veut absoluement faire entrer son groupe en bourse aux Etats-Unis et pour cela il lance un plan de recapitalisation à hauteur de 1,1 milliard de dollars.

John Textor veut refaire de l'OL un club majeur en Ligue 1, voire en Europe, mais ça n'est pas aussi simple à mettre en œuvre. Depuis sa prise de pouvoir à Lyon, l'Américain multiplie les opérations comptables. Entre les prêts, l'aide financière du fonds Ares Management, les transferts parfois étonnants et les retards de paiement vis-à-vis des prestataires, la santé financière de l'OL est difficile à évaluer. En plus, Textor gère aussi le RWD Molenbeek et Botafogo via Eagle Football Group. Par moments, l'Américain ne donne pas toujours l'impression de maîtriser la situation et il inquiète de temps en temps ses propres supporters, inquiets de voir l'Olympique Lyonnais devenir un simple actif au sein d'un groupe financier. Mais cette fois, le patron d'Eagle Football Group veut passer à la vitesse supérieure.

Eagle cherche 300 millions de dollars pour Ares

Ces derniers jours ont confirmé que l'Américain préparait quelque chose. En effet, Eagle Football Group a annoncé retarder la publication de ses comptes annuels pour la saison 2023-2024. Et ce jour, l'agence Bloomberg, réputée mondialement, vient de révéler un nouvel élément. En effet, Eagle Football Group veut emprunter de l'argent, beaucoup d'argent : 300 millions de dollars, soit 277 millions d'euros plus exactement, dans le cadre d'un plan encore plus gigantesque.

Eagle Football, one of the most active investors in football clubs globally, is seeking to borrow about $300 million to help repay part of a loan from Ares Management https://t.co/vSz80qOlab — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 29, 2024

Une somme importante destinée à rembourser une partie des prêts contractés auprès du fonds d'investissement Ares Management, qui a aidé John Textor à racheter l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Le média économique précise que Textor pourrait même rembourser les 500 millions de dollars qu'il doit à Ares en ajoutant à ses 300 millions empruntés le fruit de la vente de ses parts dans Crystal Palace. Eagle Football a reçu des offres dans ce sens. Tout cela s'inscrit dans une opération qui doit mener l'entreprise gérée par John Textor à une entrée à la bourse de New-York. Eagle Football Groupe a d'ailleurs confirmé dans un communiqué que tout se mettait en place pour un cela avec une recapitalisation record.

« Eagle Football Holdings a annoncé aujourd'hui le lancement d'un plan de recapitalisation complet visant un financement global par capitaux propres et par emprunt de 1,1 milliard de dollars, qui sera réalisé de la manière suivante : jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres ordinaires, grâce à l'émission préalable à l'introduction en bourse d'actions ordinaires d'Eagle Football. Un montant estimé à 500 millions de dollars de capitaux propres ordinaires, par le biais de l'émission d'actions ordinaires d'Eagle Football dans le cadre de son introduction en bourse prévue au premier trimestre ; Jusqu'à 500 millions de dollars pour rembourser la dette senior existante, ce qui sera réalisé par la vente de sa participation dans le Crystal Palace Football Club et, éventuellement, le placement d'obligations senior à long terme », précise le groupe dirigé par John Textor.