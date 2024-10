OL ‍: Lyon prêt à dépenser 7ME pour cette graine de star

Dans : OL.

Après avoir recruté Perri, Abner, Jeffinho ou encore Adryelson ces derniers mois, l’OL pourrait de nouveau s’offrir une pépite du football brésilien. Le club de John Textor est très intéressé par Rayan Vitor.

L’Olympique Lyonnais est de nouveau intéressé par un jeune du championnat brésilien mais alerte spoiler, il ne s’agit pas d’un joueur de Botafogo. En effet, le média Globo Esporte révèle en ce milieu de semaine que John Textor et ses équipes ont flashé sur Rayan Vitor, ailier droit de 18 ans qui évolue au côté de Dimitri Payet à Vasco de Gama. Jeune attaquant très prometteur, rapidement appelé en équipe U17 du Brésil puis surclassé en U20, le n°77 de Vasco de Gama a tapé dans l’oeil de l’OL qui souhaite le recruter cet hiver selon le média auriverde. Globo Esporte affirme que des représentants de Lyon sont venus assister au derby face à Flumiense au mois d’août afin d’observer Rayan Vitor, et que l’intérêt devrait rapidement se concrétiser par une offre ferme de la part des Gones.

L'OL à fond sur Rayan Vitor ?

Bien que surchargé avec Cherki, Nuamah, Benrahma ou encore Fofana et Zaha, le secteur offensif de l’OL pourrait donc accueillir un nouveau joueur. En cas d’accord pour la venue de Rayan Vitor, il sera intéressant de voir si l’attaquant brésilien débarquerait directement à Lyon ou s’il pourrait être susceptible d’être envoyé en prêt à Botafogo, un autre club de la galaxie Eagle dirigée par John Textor. Quoi qu’il en soit, l’OL a une énorme carte à jouer avec ce grand espoir du football brésilien, à qui il ne reste plus que quelques mois de contrat à Vasco de Gama puisque son bail expire en décembre 2025. Une occasion en or pour le board lyonnais de recruter un jeune talent à moindre coût en espérant, en cas de transfert, que Rayan Vitor marchera davantage sur les traces de Perri et Abner que sur celles de Jeffinho et d’Adryelson.