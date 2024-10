OL ‍: Deux joueurs majeurs absents de l’entraînement

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Vendredi, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du LOSC pour l’une des belles affiches de la 10ème journée de Ligue 1.

A trois jours du déplacement dans le Nord, deux joueurs de l’effectif rhodanien n’ont pas pris part à l’entraînement de ce mardi d’après les informations du média Olympique-et-Lyonnais. Blessé et absent contre Auxerre, Ernest Nuamah ne devrait pas non plus être présent à Lille. Autre joueur qui n’a pas participé à la séance du jour, Georges Mikautadze. L’attaquant géorgien a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot lyonnais contre les Bourguignons.