Lyon a une bonne raison de trembler à Lille

Meilleur buteur de Lille cette saison, Jonathan David sera la plus grande menace pour la défense de l’OL ce vendredi en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage sont prévenus.

C’est un véritable choc de haut de tableau qui opposera Lille à l’Olympique Lyonnais vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Les Dogues sont 4es à égalité avec Marseille tandis que l’OL est revenu ces dernières semaines dans le peloton de tête avec trois petits points de retard sur le LOSC. Malheur au vaincu donc ce vendredi à Pierre-Mauroy dans un match où l’équipe de Bruno Genesio aura un sérieux atout dans sa manche, à savoir un attaquant efficace et en confiance en la personne de Jonathan David.

Nos confrères du site Olympique et Lyonnais ne manquent pas de rappeler que le club rhodanien est l’une des proies favorites de Jonathan David depuis le transfert de l’international canadien en Ligue 1. Et pour cause, l’ex-attaquant de La Gantoise a marqué six buts contre l’OL, son troisième plus haut total derrière Nantes (7 buts marqués) Strasbourg (8 buts). Au-delà de son efficacité dans les confrontations directes contre Lyon, le buteur canadien est en très grande forme ces dernières semaines.

Jonathan David adore marquer contre l'OL

Il a notamment marqué contre Strasbourg, Le Havre et Lens en Ligue 1 en plus de faire trembler les filets contre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. C’est donc avec un Jonathan David en totale confiance et déjà auteur de 11 buts toutes compétitions confondues que le LOSC va recevoir l’OL vendredi soir. De son côté, le club rhodanien ne peut pas se targuer d’avoir un buteur dans une telle confiance. Mikautadze vient d’inscrire un doublé face à Auxerre mais tout reste fragile alors qu’il s’agit de ses deux premiers buts de la saison tandis que Lacazette n’a marqué qu’une seule fois en championnat. Sur ce point, le LOSC a clairement un avantage sur l’OL. Reste maintenant à voir s'il sera déterminant ce vendredi.