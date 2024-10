OL ‍: Tagliafico déménage, Lyon va y gagner

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nicolas Tagliafico sera en fin de contrat en juin 2025 et pour l'instant rien ne dit que l'Olympique Lyonnais conservera le champion du monde argentin.

Arrivé à l'OL à l'été 2022, juste avant de devenir champion du monde avec l'Albiceleste, Nicolas Tagliafico a été proche de ranger son casier et de quitter le club rhodanien. Il est vrai que le défenseur de 32 ans a entamé l'ultime année de son contrat, alors que forcément Lyon avait tout intérêt à le laisser partir plutôt que de prendre le risque de le voir partir librement en fin de saison. Ce mercredi, et à deux jours du match entre le LOSC et Lyon, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico a évoqué son avenir à l'Olympique Lyonnais. Et s'il admet avoir traversé une période de spleen, l'international argentin a reconnu avoir changé des choses dans sa vie pour être encore mieux intégré à l'OL. Concernant sa présence la saison prochaine, Tagliafico verra cela en juin prochain.

Tagliagico veut ramener l'OL en Ligue des champions

Très à l'aise face aux médias, le défenseur argentin a reconnu qu'il avait décidé de revenir dans Lyon pour mieux s'imprégner de la ville où il se sent désormais très bien. « Il y a aussi un changement d’état d’esprit avec ma femme, on a décidé de plus profiter de la ville de Lyon (...) Je vais déménager et donc je vais pouvoir profiter à la fois du foot et de la vie, a expliqué Nicolas Tagliafico avant de parler son avenir lyonnais. Je sais que je suis en fin de contrat en juin prochain, mais je me focalise pour donner le meilleur de moi-même afin que l’OL remplisse ses objectifs. Et en juin, on verra. Je suis plus concentré sur le présent que sur l’avenir. On veut remettre l’OL en Ligue des champions, c’est l’objectif commun de l’équipe. »