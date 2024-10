OL ‍: Gift Orban disjoncte et présente ses excuses

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Gift Orban n'était pas présent dans le groupe lyonnais pour le match entre l'OL et Auxerre, mais il a réussi à se faire remarquer d'une manière assez originale.

Pierre Sage n'est pas du genre à tourner autour du pot, et l'entraîneur lyonnais avait facilement justifié l'absence de Gift Orban pour la réception de l'AJA, en expliquant que sportivement, il ne méritait pas sa place dans le groupe, même s'il avait bien travaillé durant la semaine. On ne sait pas si c'est cette situation qui a énervé l'attaquant, arrivé en janvier dernier pour 14 millions d'euros de La Gantoise, mais après la fin du match entre Lyon et Auxerre, il a salué la performance de Sinaly Diomandé, auteur d'un but et d'une passe décisive lors du nul arraché par le club bourguignon contre l'OL au Groupama Stadium. Sur les réseaux sociaux, Orban a commenté d'un « top » le message de celui qui a quitté Lyon l'été dernier. Et forcément, cela n'a pas été du goût des supporters lyonnais, sidérés qu'un joueur de l'OL salue la performance d'un adversaire.

Orban félicite un joueur d'Auxerre pour son match contre l'OL

Et non ceci n’est pas un montage mesdames et messieurs pic.twitter.com/WVXpycyWzL — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) October 27, 2024

Informé du bruit que cette histoire commençait à faire, Gift Orban a tenu à présenter ses excuses via son compte Instagram. « Excusez-moi les fans de l’OL, c’est par erreur que j’ai fait ce commentaire. C’est juste pour encourager mon ami. Je n’avais pas vu que c’était une photo de notre match (...) On travaille dur chaque jour pour gagner des matchs et des trophées pour l’OL. Je suis désolé. Merci », a fait savoir le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas convaincu grand monde au sein de la communauté des supporters de l'OL. Pour se faire pardonner, Gift Orban va devoir d'abord retrouver le chemin du groupe lyonnais, puis s'imposer dans le onze de départ, ce qui n'est pas gagné.