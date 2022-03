Un rêve s’écroule, terrible coup dur à venir pour l’OL

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais adorerait récupérer Alexandre Lacazette, qui sera en fin de contrat au mois de juin. Mais Arsenal a changé son fusil d'épaule, et annonce des discussions à venir pour sa prolongation.

Leader de l’attaque d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a été envoyé sous d’autres cieux avec une arrivée surprise au FC Barcelone cet hiver. Le club londonien en a eu assez des frasques du Gabonais, et cela s’est traduit par un accompagnement vers la sortie. Longtemps rangé au rayon des remplaçants, Alexandre Lacazette a été promu titulaire et même capitaine, en raison de son ancienneté au club. Avec succès, puisque depuis ce retour en grâce, les Gunners retrouvent aussi le sourire, une bonne ambiance dans le groupe, et surtout des points et le rêve de revenir en Ligue des Champions. A l’image de la victoire de ce dimanche à Watford, où Lacazette s’est mué en passeur pour effectuer deux offrandes à Saka et Martinelli, avec un succès 3-2 au bout.

Alexandre Lacazette sur ses 10 derniers matchs de Premier League :



2 buts

6 passes décisives 🎯



L’ancien lyonnais est parti pour une fin de saison en trombe, ce qui remet également en cause son avenir. Récemment, Jean-Michel Aulas n’avait pas caché qu’il rêvait de faire revenir celui qui avait été le premier buteur du Groupama Stadium, sachant qu’il allait être libre au mois de juin. Avec un gros contrat, son salaire étalé sur plusieurs années, l’OL pouvait afficher une certaine confiance, surtout que plusieurs anciens, comme Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, nourrissent le rêve de rejouer ensemble à Lyon dans la dernière partie de leur carrière.

Arteta s'incline devant Lacazette

Mais tout pourrait bien s’écrouler plus tôt que prévu car Mikel Arteta a reconnu qu’Arsenal allait se mettre à table et négocier une prolongation de contrat avec Lacazette, comme avec les autres qui arrivent en fin de contrat. « À la fin de la saison, quand nous saurons où nous en sommes, nous nous assoirons avec ces trois joueurs et prendrons une décision entre nous tous. Ce qu’il fait pour l’équipe est phénoménal », a souligné le manager d’Arsenal, qui a totalement changé d’avis sur l’international français. Et ce dernier, qui se verrait bien revenir à Lyon, pourrait aussi être tenté par une belle prolongation au sein du club de Londres, avec un statut renforcé de leader d’équipe qui semble lui aller comme un gant.