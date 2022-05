Un retour au Brésil pour Thiago Mendes, l'offre arrive à l'OL

L'absence de coupes européennes à l'OL la saison prochaine oblige à dégraisser l'effectif. Ayant un bon de sortie, Thiago Mendes est déjà convoité en Europe et au Brésil. Flamengo se positionne déjà mais l'offre carioca va décevoir les Lyonnais.

Le printemps est souvent accompagné du beau temps mais aussi des traditionnelles brocantes. L'OL y réserverait presque un emplacement cette année tant il doit vendre de joueurs dans les prochaines semaines. Les trois dernières saisons marquées par des non-qualifications en Ligue des champions, et même de toute coupe d'Europe cette saison, ne laissent pas de place au doute. L'OL doit dégraisser un effectif trop lourd financièrement pour disputer la seule Ligue 1. Outre Houssem Aouar ou Lucas Paqueta, Thiago Mendes pourrait libérer de la place en milieu de terrain, surtout si une offre convaincante arrive dans le Rhône. Fort de son passage à Lille et de sa polyvalence, il a conservé une belle côte sur le marché.

En effet, Thiago Mendes est scruté en Angleterre notamment par West Ham mais aussi dans son pays natal, au Brésil. Flamengo est aussi sur le coup. Le célèbre club de Rio de Janeiro fait partie des poids lourds du championnat brésilien, ayant gagné deux titres nationaux et une Copa Libertadores sur les trois dernières années. Selon le journaliste Leonardo José, grand suiveur du club, Flamengo prépare une offre concrète pour Thiago Mendes.

🚨 | Flamengo prepara oferta de 6 milhões de euros por Thiago Mendes. Proposta ao Lyon sugere pagamento parcelado. Contrato com o Rubro-Negro seria até dezembro de 2024. Info de @JulioMiguelNeto. Clube francês pretende negociar o volante agora, no meio do ano. #colunadofla pic.twitter.com/6FbPrUNwko