Un OL honteux, Pierre Sage s'est trouvé nul

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a sombré à domicile et retourne dans les bas-fonds du classement. La situation est urgente mais la claque reçue à domicile face à Rennes, même si le score final est finalement honorable, a marqué les esprits.

L’embellie de l’hiver lyonnais est déjà terminée à l'OL. Malgré ses qualifications en Coupe de France, le club rhodanien vient de connaitre deux défaites de rang en championnat contre Le Havre et Rennes, avec à chaque fois trois buts encaissés. Mais surtout, dans un match au Groupama Stadium face à une équipe bretonne qui est aussi fragile, les Lyonnais ont fait de la figuration en première période, se retrouvant menés 0-3 à la pause. Un retour aux vestiaires sous les sifflets et les huées qui étaient bien mérités selon Pierre Sage, qui avoue sans problème avoir connu la pire période depuis qu’il entraine l’équipe, et que le sursaut de la seconde période ne peut pas permettre un résultat positif au final.

La remontada, Pierre Sage y a cru

« Il y a eu deux visages dans ce match : une équipe qui perd et qui ne va pas atteindre ses objectifs puis une équipe qui n'abandonne pas et qui est presque à quelques minutes de remonter un score qui paraissait impossible. Ça s'est joué sur différentes choses : des pertes de ballons dans notre camp sur des situations inexplicables, qui étaient seulement des transmissions pures et dures. L'adversaire a lancé des attaques rapides avec un bon équilibre défensif, et quand on agit pas sur le porteur de balle, qu'on le laisse frapper, on laisse l'adversaire marquer une, deux fois... La deuxième période était de meilleure facture. À la mi-temps, j'ai dit que je trouvais cela normal que le public nous siffle, on devait avoir honte. C'était une question d'amour propre et de caractère, le score ne comptait même plus. Je n'ai pas envie de tirer sur les joueurs sortants, car c'est l'ensemble du groupe qui n'a pas été à la hauteur, et je m'inclue dedans. Quand je fais ces choix-là, je les fais en pleine conscience. Il a manqué plein de choses, on jouait un football trop plan-plan. Il y a plein de paramètres qui ont fait que l'adversaire a pris le dessus », a avoué l’entraineur lyonnais après la rencontre. En effet, le 11 de départ n’a pas donné satisfaction, et c’est après avoir sorti Rayan Cherki, Mahamadou Diawara et Malick Fofana que l’OL a retrouvé un peu d’allant. Trois joueurs qui ont forcément perdu gros, même s’ils ne sont pas les seuls ce vendredi soir.