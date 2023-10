Un OL-ASSE avec des supporters mélangés, zéro danger

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La descente de l'ASSE en Ligue 2 a remis à plus tard la possibilité de voir un derby contre l'OL, le football féminin offre ce samedi un Lyon-Sainté au menu de la D1. Et les supporters des deux clubs n'ont pas l'intention de s'empoigner.

A force de chambrer les supporters stéphanois après leur relégation en L2, les Lyonnais se demandent si finalement le prochain gros derby entre les équipes masculines n'aura pas lieu la saison prochaine dans la division d'en dessous. Car pour l'instant l'équipe de Fabio Grosso est en position de relégable et ne peut pas trop bomber le torse. Cette absence de derby manque aux supporters des deux clubs, et cela même si ces dernières années les déplacements étaient régulièrement interdits suite à de très nombreux incidents. Mais ce samedi, la D1 féminine sera le théâtre d'un OL-ASSE, Lyon accueillant au Stade Gérard Houllier les Vertes (21h). Un match qui ne donne lieu à aucun dispositif ultra-sécurisé.

OL-ASSE, un derby avec passion mais sans menace

Le 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 pour affronter Saint-Etienne demain au GOLTC à 21h. 👊#OLASSE 🔴🔵 pic.twitter.com/VrvHqe1kHK — OL Féminin (@OLfeminin) October 13, 2023

Dans les tribunes, on se plait à cette rivalité, mais l'idée même de provoquer des incidents est considérée comme une aberration. « Ça reste un derby, il y a toujours cette rivalité entre les deux villes. Après, au niveau sportif, c'est un match comme un autre. La différence, c'est que chez les hommes il y a plus d'énergie propice aux exactions, alors que chez les féminines, ce n'est pas du tout le cas. Le public est plutôt familial, l'ambiance assez bon enfant. Il peut y avoir un peu de chambrage, mais c'est du folklore, ça ne va pas plus loin. Tout le monde est le bienvenu, les fans sont mélangés, il n'y a pas de parcage », explique, dans L'Equipe, Marc Pollo, président du Kop Fenottes 69. Une situation dont tout le monde peut évidemment se féliciter, surtout à un moment où les forces de l'ordre ont d'autres choses à faire que venir surveiller un match de football.