Un nouvel entraîneur à l'OL, Bruno Lage n'est plus seul

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'avenir de Laurent Blanc s'est encore un peu plus assombri après la déroute de l'Olympique Lyonnais contre le PSG. Si Bruno Lage fait figure de favori, l'OL travaille sur d'autres pistes.

« Quand un entraîneur n’a pas de résultats, il est en danger. Donc ce n’est pas après le résultat de ce OL-PSG que je suis dans une meilleure situation. » Laurent Blanc n’a pas tourné autour du pot après la lourde défaite de son équipe contre le Paris Saint-Germain, il sait que son avenir comme entraîneur de l’Olympique Lyonnais est plus menacé. D’autant que la pause internationale laisse le temps à John Textor et Santiago Cucci de finaliser, s’ils le souhaitent, la venue d’un nouveau technicien. Mais il y a une incertitude, c’est sur la durée de la mission de ce possible coach pour l’OL. Appréciant de faire tourner ses entraîneurs au sein d’Eagle Football, on l’a vu avec Claudio Caçapa, passé de Lyon à Botafogo, puis du club brésilien à Molenbeek, il se dit que Bruno Lage pourrait débarquer à Lyon une fois la saison terminée au Brésil en décembre. Mais tout a changé et même la possible venue du technicien portugais.

L'OL cherche un entraîneur définitif

Ce week-end, on a appris que Bruno Lage avait présenté sa démission de Botafogo, pourtant leader du championnat du Brésil avec 10 points d’avance sur Palmeiras. Une démission finalement annulée, mais qui a tout de même mis les supporters de l’Olympique Lyonnais en alerte sur la possible arrivée imminente de l’entraîneur de 47 ans à la place de Laurent Blanc. À en croire le quotidien sportif, si effectivement le duo Textor-Cucci privilégiait cette solution, leur opinion aurait changé. Au point même que la signature d’un entraîneur définitif est évoquée, l’idée de prendre un coach en CDD jusqu’en décembre en attendant Bruno Lage étant alors abandonnée. « Ces derniers jours, le board d'Eagle s'était mis à la recherche d'un intérim, en cas de licenciement de l'entraîneur. Mais face au manque de solutions, l'idée d'aller chercher un coach non-intérimaire faisait aussi son chemin », précise L’Equipe. Les rumeurs devraient s'intensifier, l'Olympique Lyonnais n'ayant pas trop de temps à perdre s'il veut réellement changer les choses durant cette pause.