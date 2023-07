Un milieu de Ligue 2 pour 4 ME, l'OL tente le coup parfait

Dans : OL.

L'OL espère réaliser un mercato estival séduisant et convaincant. Parmi les cibles lyonnaises, des bonnes affaires à moindres frais.

Comme la saison passée, l'OL ne disputera aucune compétition européenne lors du prochain exercice. Sans Jean-Michel Aulas, les Gones vont devoir lancer un nouveau cycle sous John Textor. Le nouveau propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais a promis des beaux renforts et du mouvement dans le Rhône. Ce ne sera pas chose aisée, au vu des finances rhodaniennes mais également du manque d'attractivité de l'OL dû à une autre absence en coupe d'Europe. Pourtant, le club ne se laisse pas démonter et aurait envoyé une offre de près de 25 millions d'euros à Chelsea ces dernières heures pour s'attacher les services de Christian Pulisic. A côté de cela, l'OL cherche de belles affaires à réaliser.

L'OL espère boucler un très joli coup en Ligue 2

Selon les informations de Foot Mercato, Skelly Alvero intéresse beaucoup la direction lyonnaise. Le milieu de terrain sochalien de 21 ans ne sait pas encore de quoi avenir sera fait, son club étant pour le moment rétrogradé en National 1. Pour rester en Ligue 2, Sochaux devra réaliser des ventes et cela arrange bien l'OL mais aussi d'autres formations de Ligue 1. En effet, le FC Lorient est aussi sur le coup et a déjà envoyé une offre de 4 millions d'euros aux Doubistes. De son côté, les Gones en auraient fait de même ces dernières heures. Encore sous contrat jusqu'en 2025, Skelly Alvero a donc l'embarras du choix. Sochaux aussi. La réponse pour l'OL et Lorient devrait tomber dans les prochaines heures. La saison passée, Alvero aura disputé 33 matchs toutes compétitions confondues. De quoi marquer le coup et se promettre une bel avenir. En tout cas, l'OL est plus que jamais sur le coup.