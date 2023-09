Un mercato de Ligue 2 pour l'OL ‍? Textor dit non

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans la forme comme dans le fond, le mercato de l'OL n'a pas plu à ses plus fidèles supporters. Conscient de leur déception, John Textor a publié un communiqué pour s'expliquer et justifier le bien-fondé de ses choix.

En trois mois, les déclarations ambitieuses de John Textor à son arrivée à l'OL sont presque devenues inaudibles pour les supporters lyonnais. L'Américain avait promis de bâtir un effectif susceptible de se qualifier en Ligue des champions en fin de saison. Au mercato, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, le résultat est inquiétant. L'OL a vendu ses deux jeunes talents Castello Lukeba et Bradley Barcola quand les renforts ont tardé à venir. Ces derniers sont bien différents des noms ronflants promis : Christian Pulisic, Guido Rodriguez, Rade Krunic entre autres. L'OL a préféré faire de nouveau des paris avec Duje Caleta-Car, Ernest Nuamah ou encore Paul Akouokou.

Vu le contexte, l'OL a fait un bon mercato

Les supporters sont inquiets et, ce d'autant plus que leur club de cœur est avant-dernier de Ligue 1. Pour rassurer tout le monde à Lyon, John Textor a publié un communiqué pour défendre le bon travail de ses équipes dans le contexte de sanctions de la DNCG. « Les régulateurs de la santé financière dans le football, la DNCG, nous ont mis au défi d'exécuter notre plan d'affaires de manière austère, comme cela était nécessaire pour rétablir nos fondations qui avaient été gravement mises à mal après trois années de déceptions sportives et de revenus réduits », a t-il débuté son texte avant de se montrer plutôt conciliant avec la DNCG.

🗣 Face aux inquiétudes des supporters lyonnais, John Textor a voulu apaiser les tensions.https://t.co/7OQKTJtvsQ — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2023

« Nous ne sommes pas satisfaits de commencer notre mandat de direction avec des limitations de dépenses lors de notre premier mercato. Ce n'est pas aussi amusant que je l'aurais souhaité, mais c'est notre réalité actuelle. Les décisions de la DNCG peuvent sembler douloureuses, mais ses préoccupations pour la santé financière de notre club sont certainement justifiées. Avec les décisions de la DNCG derrière nous, je peux sincèrement dire que nous travaillons parfaitement ensemble, et leur rôle dans la surveillance financière de notre club nous a déjà permis de nous positionner vers un avenir plus prometteur pour le club. Nous sommes mieux lotis, car nous avons traversé ce processus douloureux [...] Nous travaillons dur pour faire avancer les intérêts de l'Olympique Lyonnais dans des circonstances très inhabituelles. Malgré tous nos défis pendant ce mercato, je suis très satisfait du travail de notre département football, et j'accueille nos nouveaux joueurs, dont je sais qu'ils sont fiers de jouer pour l'Olympique Lyonnais », a t-il développé. Méthode Coué ou réelle satisfaction du boss lyonnais, le sportif donnera vite la tendance à l'OL.