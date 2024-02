Un mercato de folie à l'OL, ils ne vont pas aimer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les dirigeants de l’OL n’ont pas chômé durant ce mercato hivernal, qu’ils s’apprêtent à conclure avec un total de sept recrues : Adryelson, Perri, Fofana, Matic, Orban, Mangala et Benrahma.

Seizième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais donne les moyens à Pierre Sage de sauver le club de la relégation. Au vu des investissements consentis cet hiver, c’est même une nécessité car le moins que l’on puisse dire, c’est que John Textor et David Friio ont réalisé un mercato hivernal de haute volée. Sur la quantité avec sept joueurs recrutés mais sur la qualité aussi avec des joueurs prometteurs courtisés par de nombreux clubs européens à l’instar de Gift Orban, de Malick Fofana ou encore d’Orel Mangala. Sur le papier, le mercato quatre étoiles de l’OL donne envie et la hype est présente chez une partie des supporters. Certains observateurs plus neutres sont également enthousiasmés par le travail fourni par David Friio lors de ce mois de janvier. C’est notamment le cas de Walid Acherchour, lequel ne voit pas comment l’état-major de l’Olympique Lyonnais aurait pu réaliser un mercato plus ambitieux et plus complet cet hiver.

« L’OL a donc fait Perri, Adryelson, Gift Orban, Malick Fofana, Matic, Mangala, Benrahma sur un mercato de janvier. On ne va plus s’enflammer sur les mercatos parce qu’il va falloir mettre un short mais pour un 16ème de Ligue 1 c’est dur de faire mieux quand même » a publié sur X Walid Acherchour, qui se méfie néanmoins d’un point important : les états d’âme de joueurs titulaires jusqu’à présent et qui par la force des choses risquent de devenir remplaçants. « Dernier point intéressant : avoir un banc à gérer avec Lovren, Tolisso, Cherki etc bon courage mais bon après c’est soit ça soit tu joues avec des joueurs dans un confort monstre et tu creuses... » a ajouté le chroniqueur de Winamax et de RMC, qui souhaite bien du courage à Pierre Sage pour faire prendre la mayonnaise. Mais désormais, l’entraîneur de l’OL a du matériel à disposition pour refaire de Lyon un cador de Ligue 1 qui n’a rien à faire à la 16e place du championnat.