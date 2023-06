Un match de Lyon truqué en 2003 ‍? L'ancien maire balance ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ancien maire de Lyon et proche de Jean-Michel Aulas, Gérard Collomb affirme que l’OL avait arrangé le résultat d’un match de Ligue 1 en 2003.

A l’occasion d’un numéro en hommage à Jean-Michel Aulas, le magazine Lyon Décideurs est allé interroger plusieurs acteurs de la vie lyonnaise afin de raconter une ou plusieurs anecdotes sur l’ancien président de l'Olympique Lyonnais. Gérard Collomb a logiquement été interrogé, étant l'ancien maire de Lyon et proche de Jean-Michel Aulas, en compagnie de qui il a assisté à de nombreux matchs des Gones ces dernières années.

Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, a déclaré que Jean-Michel Aulas et Louis Nicollin ont truqué un match entre l'OL et Montpellier en 2003 !



À l'époque, l'OL avait besoin d'une victoire ou d'un match nul pour être champion, tandis que Montpellier avait absolument besoin… pic.twitter.com/rdABkrV2EW — BeFootball (@_BeFootball) June 14, 2023

A la surprise générale, l’ancien ministre de l’Intérieur d’Emmanuel Macron a lâché une véritable bombe en dévoilant que Jean-Michel Aulas avait arrangé un match de Ligue 1 en 2003 avec son ami Louis Nicollin. A l’époque, lors de l'avant-dernière journée du championnat, l’OL avait besoin d’un point pour foncer vers le titre de champion et Montpellier avait besoin d’un point pour se sauver. Le match nul arrangeait donc tout le monde et les propos de Gérard Collomb jettent le trouble. Alors que le score était de 1-1, et que le match tirait à sa fin, une frappe sur la barre de Juninho avait provoqué la furie de celui qui était à ce moment-là président de Lyon.

Coup de chaud ou révélations de Gérard Collomb ?

Sauf qu'à aucun moment l'@OL n'était champion avec un nul sur cette J37 de 2003. 🤔



J37 - Montpellier 🆚 OL 1-1

J38 - OL 🆚 Guingamp 1-4 🙃



L'OL a surtout eu du bol que Monaco, puis l'OM perdent.

La mémoire, Gérard, la mémoire ! @gerardcollomb #TeamOL https://t.co/A8IIJrC1Dx pic.twitter.com/gwqPmzC376 — Social Gones (@SocialGones) June 14, 2023

« En tribunes, Jean-Michel était fou de rage. Il a tout de suite voulu le faire sortir du terrain. Trois minutes plus tard, Juninho était sur le banc » a lancé l'ex-maire de Lyon. À en croire Gérard Collomb, des consignes avaient été données aux joueurs pour que le match se termine sur un match nul et que tout le monde soit content. Des affirmations pour le moins troublantes, même si forcément elles interviennent 20 ans après les faits évoqués. Pour rappel, cette saison-là, l'OL avait fini un point devant l'AS Monaco, et Montpellier s'était classé finalement seizième de Ligue 1. Bien évidemment, Gérard Collomb est responsable de ses propos, lesquels peuvent faire du bruit. Et cela même si les réseaux sociaux lyonnais sont immédiatement intervenus pour expliquer que ce résultat n'avait pas du tout donné le titre à l'OL, lequel avait été assuré par la défaite de Monaco au même moment lors de la 37e journée de L1.