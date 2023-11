Un joueur déchire la carte jeune de l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Formé à Laval, Oumar Solet pensait pouvoir se révéler sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est finalement dans la galaxie RedBull qu'il s'est éclaté, plus précisément sous le maillot de Salzbourg.

Parmi les nombreux joueurs qui sont passés à Lyon, Oumar Solet ne laissera pas une trace énorme, même si l'OL pensait faire une belle opération en allant chercher le défenseur au Stade Lavallois. A 23 ans, et avec seulement 68 minutes de jeu sous le maillot de Lyon en Ligue 1, le joueur a accepté en 2020 de quitter le club rhodanien pour rejoindre le RB Salzbourg, l'OL empochant au passage 4,5 millions d'euros. Revenant sur ce passage de deux ans à l'Olympique Lyonnais, Omar Solet confie sur FootMercato qu'il a du mal à comprendre la manière dont le club de Jean-Michel Aulas et désormais de John Textor gère les jeunes joueurs, alors que l'OL a toujours eu la réputation d'être un club qui fait confiance aux pépites.

Soulet regrette les choix de l'OL

Pour Oumar Solet, tout cela est dorénavant à conjuguer au passé, même si le défenseur du club autrichien ne veut surtout pas se mêler des choix lyonnais. « Je ne veux pas critiquer ou dire du mal sur la façon dont on gère les jeunes à l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas mon objectif. Lyon est un club qui fait jouer les jeunes. C’est ce que je pensais quand je suis arrivé. Mais il y a d’autres paramètres qu’on ne contrôle pas. Il y a une chose qui est sûre, par contre, c’est que l’OL a perdu beaucoup de bons et jeunes joueurs. C’est un peu décevant pour un club qui a formé beaucoup de jeunes. Donc c’est dommage de s’en séparer. Quand j’y étais, il y avait du monde. Ce n’était pas facile d’avoir sa place sur le terrain, pas comme aujourd’hui. Quand je vous dis qu’il y avait de très bon jeunes, je ne mens pas. Il y en a plusieurs dans ma génération comme Pierre Kalulu, qui joue à l’AC Milan, Amine Gouiri, Melvin Bard. Je m’inclus aussi dedans. On était une jeune génération qui était à l’OL et qui aspirait vraiment à réussir. Je pense qu’on aurait eu une bonne génération à l’OL », avoue, sur le site spécialisé, le natif de Melun, qui espère surtout que Lyon va se sortir du pétrin actuel et ne pas plonger en Ligue 2. Oumar Solet a des regrets, mais n'est pas rancunier, ce qui peut se comprendre puisque de son côté il joue la Ligue des champions avec le RB Salzbourg.