Un international belge à l'OL, c'est brûlant ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL s’apprête à lancer son mercato en Belgique avec Mandela Keita, sélectionné en tant que réserviste avec la Belgique pour l’Euro 2024 et qui se rapproche à grands pas du club rhodanien.

Alors que l’Olympique Lyonnais pourrait se séparer d’Orel Mangala juste après avoir levé l’option d’achat de l’ancien milieu de terrain de Nottingham Forrest, un autre joueur belge est lié aux Gones avec insistance. Il y a une semaine, on apprenait que le club rhodanien était intéressé par le profil de Mandela Keita, une « option concrète » pour le mercato de l’OL selon le média insider Gone Back. Estimé à plus de 10 millions d’euros, le joueur d’Antwerp suscite l’intérêt de David Friio d’autant plus qu’il n’a plus qu’une année de contrat au sein du club belge. Assez méconnu en France, le milieu de terrain de 22 ans au profil assez défensif pourrait rapidement devenir une option très concrète pour l’Olympique Lyonnais.

Dans l’objectif de recruter une doublure de qualité à Nemanja Matic, les Gones envisagent sérieusement d’accélérer pour recruter le jeune international belge. A en croire le média Fou2Foot, suivi par plus de 10.000 internautes sur les réseaux sociaux, Mandela Keita a de fortes chances de devenir le premier renfort de l’OL cet été. « D’après nos informations le transfert de Mandela Keita à l’OL est quasi bouclé » peut-on lire sur le compte insider. Reste maintenant à voir si le milieu de terrain belge de 22 ans est recruté pour l’OL afin d’être la doublure de Nemanja Matic, ou si ce recrutement vise davantage à remplacer Orel Mangala, dont le départ est évoqué à la surprise générale ce mercredi alors que son option d’achat vient tout juste d’être levée. Ce premier deal potentiel nous promet en tout cas un mercato agité et plein de rebondissements dans la capitale des Gaules.