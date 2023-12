Un futur crack attend son heure, l’OL lui barre la route

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêté cette saison à Sochaux, le gardien Mathieu Patouillet a gagné sa place de titulaire. Le portier appartenant à l’Olympique Lyonnais confirme le potentiel aperçu dans les catégories de jeunes. Mais ses chances de percer au sein de son club formateur risquent de diminuer cet hiver.

Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, Mathieu Patouillet s’est déjà fait un nom avec l’Olympique Lyonnais. Le gardien de 19 ans, qui n’a pas encore les épaules pour concurrencer le titulaire Anthony Lopes, n’a donc pas manqué de sollicitations pendant le mercato estival. C’est finalement Sochaux qui l’a accueilli en prêt pour la saison. Et dont l’entraîneur des gardiens Gérard Gnanhouan a été séduit par son potentiel.

« À Sochaux, il y a du monde au stade et la pression de l’institution, donc un besoin de résultat et de performance. Et il a l’air assez imperméable… »



A partir de la 11e journée du championnat de National, le technicien a vu le titulaire du début de saison, Baptiste Valette, relégué sur le banc au profit de Mathieu Patouillet, désormais intouchable dans la cage des Lionceaux. « Ce n’est jamais évident de changer de gardien, a confié Gérard Gnanhouan à l’Est Républicain. Il y avait de la pression, une forte attente, et il a réussi à prendre tout cela et à le transformer en positif. »

Un nouveau concurrent en approche

Le tout sous le regard attentif de l’Olympique Lyonnais et de son entraîneur des gardiens. « On échange beaucoup avec Rémy Vercoutre, a indiqué le membre du staff sochalien. L’OL suit ses matchs, mais ne nous impose rien. S’il joue, c’est de l’expérience en plus. S’il ne joue pas, il voit quelque chose de différent. L’OL a beaucoup de projection avec lui. »

Si l’Olympique Lyonnais croit en Mathieu Patouillet, rien ne dit qu’une opportunité lui sera offerte dans les années à venir. Avant son départ en prêt, le jeune Gone n’était que numéro 3 dans la hiérarchie après Anthony Lopes et Rémy Riou. Et sa situation ne risque pas de s’améliorer si le club rhodanien, comme l’annoncent certaines rumeurs, valide le recrutement du gardien brésilien Lucas Perri (Botafogo) en janvier.