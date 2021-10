Jérôme Boateng accusé, Daniel Riolo vole à son secours

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jérôme Boateng s'installe de plus en plus au coeur de la défenseur de l'Olympique Lyonnais, et sa signature lors du dernier mercato n'est plus contestée.

A l’image de l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng a eu du retard à l’allumage jeudi soir en Europa League face au Sparta Prague, le défenseur allemand étant tout de même à la ramasse sur les deux buts du club tchèque. Heureusement, pour l’OL, et pour Boateng, la suite de la rencontre a été nettement plus positive, et finalement l’équipe de Peter Bosz est repartie avec une probante victoire de Prague. Mais cela n’a pas empêché que des critiques tombent sur le défenseur de 33 ans, dont certains estiment qu’il n’est plus que l’ombre de celui qui gagné autant de trophées avec le Bayern Munich et l’Allemagne. Ajoutez à cela son affaire de violence domestique, et il n’en fallait pas plus pour que la décision de Juninho de recruter Jérôme Boateng en toute fin de mercato soit contestée. Cependant, si certains critiquent un Boateng presque cramé, ce n’est pas le cas de Daniel Riolo.

Boateng, un défenseur qu'il fallait pour Lyon

Jamais avare de critiques, le journaliste de RMC est persuadé que l’Olympique Lyonnais a fait un excellent choix en recrutant Jérôme Boateng, d’autant plus que ce dernier était libre au moment de signer le contrat tendu par Jean-Michel Aulas. « Moi je suis ravi à 95% et même plus que Lyon ait un défenseur de ce niveau-là, qui apporte son expérience à l'OL. J’entends trop de bêtises sur Boateng. Essayer de réfléchir à la globalité des défenseurs, et au panorama d’aujourd’hui, vous verrez bien qu’il y a plein de défenseurs qui sont très décevants », a fait remarquer Daniel Riolo, persuadé que l'expérience apportée par l'ancien joueur du Bayern Munich vaut son pesant d'or dans un secteur où Lyon n'a pas particulièrement brillé ces dernières saisons.