La solution Skhiri, l'OL tient une occasion en or

Par Eric Bethsy

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, le milieu défensif Ellyes Skhiri sera disponible pendant le mercato hivernal. L’international tunisien refuse de prolonger son contrat qui expire dans quelques mois, obligeant le FC Cologne à envisager son transfert en janvier.

Après son premier match de préparation cet hiver, Laurent Blanc a pu tirer quelques enseignements. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a vu son équipe dominer Louvain (5-3) jeudi, avec de bonnes séquences de jeu balle au pied. Mais le Cévenol a encore constaté une certaine fébrilité défensive. « Il faut aussi se rendre à l'évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides, commentait le technicien. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux garçons. »

Skhiri sur le marché

Même si Laurent Blanc connaît les contraintes de ses dirigeants, la solution pourrait venir du marché des transferts. En effet, l’Olympique Lyonnais se retrouve régulièrement associé à Ellyes Skhiri (27 ans) dans l’actualité mercato. La fenêtre à venir pourrait être l’occasion d’approfondir cette piste étant donné que le milieu défensif sera disponible, annonce Sky Sport en Allemagne. L’ancien Montpelliérain refuse de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, obligeant le FC Cologne à envisager son départ en janvier. On parle d’un montant de quatre millions d’euros pour convaincre le pensionnaire de Bundesliga.

🚨🔁 | Le club allemand du Borussia Dortmund et le FC Séville en Espagne ont un œil sur Ellyes Skhiri ! A suivre… 😍🇹🇳 pic.twitter.com/Te7BaJZSce — Actu Foot Tunisie (@ActuFootTunisie) December 3, 2022

La somme ne paraît pas inaccessible, qui plus est pour l’international tunisien qui vient de confirmer ses qualités à la récupération pendant la Coupe du monde 2022. Devant la défense, Ellyes Skhiri ferait probablement le bonheur de Laurent Blanc. Encore faudrait-il que le club rhodanien ait les moyens d’investir. Le mois dernier, Bruno Cheyrou ouvrait timidement la porte. « S'il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière que Laurent soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie de le faire », annonçait le directeur du recrutement qui, s'il se lançait sur la piste Ellyes Skhiri, aurait affaire à des concurrents anglais et allemands.