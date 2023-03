Un ancien flop vers l’Inter, l’OL va le regretter

Passé par l’Olympique Lyonnais, le Français Oumar Solet n’avait pas marqué les esprits chez les Gones. On peut même parler d’un flop pour le club rhodanien. Mais près de trois ans plus tard, le défenseur central s’est fait un nom au RB Salzbourg et attire l’attention de l’Inter Milan.

L’Inter Milan va devoir gérer un chantier important cet été. En plus de Milan Skriniar, dont le départ libre au Paris Saint-Germain semble définitivement acté, les Nerazzurri vont enregistrer la sortie du Néerlandais Stefan de Vrij en fin de contrat, et celle de Francesco Acerbi, seulement prêté par la Lazio Rome. Ce sont donc trois défenseurs centraux qui s’apprêtent à quitter le club milanais, contraint d’anticiper son recrutement dans ce secteur de jeu.

