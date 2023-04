Un 69 devant le Chaudron, un Lyonnais rend fou l'ASSE

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Georges Mikautadze a réussi à se mettre tout le public stéphanois à dos en marquant l'un des buts du FC Metz ce samedi à Geoffroy-Guichard. Il est vrai que l'attaquant international géorgien a fait fort.

L’ambiance était déjà électrique à Geoffroy-Guichard ce samedi, mais Georges Mikautadze a réussi à faire disjoncter une partie du Peuple Vert. Agé de 22 ans, l’avant-centre du FC Metz a tenu à rappeler à tout le monde qu’il était né à Lyon, et c’est donc en faisant un « 6 » et « 9 » avec ses doigts qu’il a célébré face aux supporters stéphanois son but, synonyme d’ouverture du score après seulement 11 minutes de jeu. Et à la pause, l’attaquant messin a assumé son geste lors d’un rapide passage sur BeInSports. « Je suis Lyonnais. Si c’est une bonne idée ? Je ne sais pas, peut-être que oui, car je viens de Lyon et on est à Saint-Etienne », a lancé Georges Mikautadze avec un grand sourire. Visiblement pour les journalistes de la chaîne sportive qatarie, l’avant-centre du FC Metz n’avait fait le bon choix, le trio en place s'offusquant de cette attitude chambreuse. Dix minutes plus tard, le match était interrompu temporairement suite à des incidents entre supporters. Cette fois, pour BeInSports, tout cela n'était pas bien grave, et l'ASSE ne mérite pas de se faire sanctionner pour cela. Pour rappel, les Verts sont sous la menace d'une suspension supplémentaire de trois points si des incidents ont lieu avec ses supporters cette saison.