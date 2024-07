Trop gourmand pour O’Brien, l’OL dégoûte les Anglais

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Révélation de la saison dernière à l’Olympique Lyonnais, Jake O’Brien pourrait recevoir des offres cet été. Le défenseur central possède une belle cote en Angleterre. Mais le prix réclamé pour son transfert a déjà refroidi l’un de ses courtisans en Premier League.

La prudence n’est absolument pas le mot d’ordre à l’Olympique Lyonnais. En comptant la levée des différentes options d’achat, le club rhodanien a déjà dépensé plus de 150 millions d’euros depuis l’ouverture du mercato estival. Et ses investissements ne sont sans doute pas terminés. Il faudra pourtant rééquilibrer les comptes à un moment où à un autre. D’autant que le propriétaire John Textor a promis 100 millions d’euros de ventes à la DNCG.

Reste à savoir comment l’Olympique Lyonnais compte respecter cet engagement audacieux. L’effectif de Pierre Sage ne compte pas tant de grosses valeurs marchandes. En tout cas, personne ne devrait rapporter autant que Bradley Barcola, transféré pour 50 millions d’euros (bonus compris) au Paris Saint-Germain l’été dernier. Dans ce contexte, il faut s’attendre à voir Lyon réclamer des montants importants pour ses joueurs les plus convoités. Illustration avec la situation de Jake O’Brien (23 ans). Arrivé dans l’anonymat l’année dernière, le défenseur central a mis du temps à se faire une place dans l’équipe, avant de s’installer avec autorité.

Deux clubs encore en course

L’Irlandais s’est offert le statut d’intouchable dans le onze et s'est vu récompensé par ses premières convocations en sélection. Le voilà maintenant annoncé dans le viseur de plusieurs pensionnaires de Premier League comme Wolverhampton. Mais d’après The Telegraph, le prix de Jake O’Brien a totalement refroidi les Wolves. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais, qui l’avait recruté pour 1 million d’euros, exigerait environ 30 millions d’euros pour son défenseur central ! A l’heure actuelle, Nottingham Forest et Everton seraient toujours en course pour sa signature.