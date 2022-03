Trois ans après, l'OL retente le coup Lucien Agoumé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato 2022 de l’OL sera forcément agité, étant donné que, sauf miracle en Europa League, l’objectif de revenir en Ligue des Champions ne sera pas atteint.

Cela va amener des départs nécessaires, et d’autres pas forcément désirés pour des joueurs qui veulent se frotter au plus haut niveau européen. En tout cas, il va falloir recruter pour l'OL, surtout que la cellule de recrutement aura beaucoup à prouver après le départ de Juninho. Une première piste émerge en tout cas selon But, et il s’agit d’un milieu de terrain qui est en train de faire ses preuves en France après un début de carrière compliqué du côté de l’Inter Milan. Lucien Agoumé, qui s’était révélé du côté du FC Sochaux, a eu beaucoup de mal en Série A, mais se met en évidence cette saison à l’occasion de son prêt à Brest. Selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’Inter Milan est partagé entre la possibilité de récupérer le Franco-Camerounais de manière définitive, ou bien de laisser filer à nouveau le joueur de 20 ans.

L’OL se place pour un prêt ou un transfert

Un nouveau prêt ou un transfert définitif, tout reste ouvert pour ce joueur sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais l’OL est sur les rangs pour Lucien Agoumé, qui a été pris par l’Inter Milan en raison de sa belle marge de progression, et qui est donc en train de le justifier avec son explosion du côté de Brest. L’OL, qui pourrait perdre Lucas Paqueta, Thiago Mendes, Houssem Aouar voire Maxence Caqueret, va en effet devoir regarder dans ce secteur de jeu pour se renforcer. Le milieu de terrain, recruté pour 4,5 ME par l’Inter Milan à Sochaux en 2019, voit désormais sa valeur approcher des 10 millions d’euros. En 2019, les plus fidèles des Lyonnais se rappelleront que l’OL s’était déjà signalé pour s’offrir les services de Lucien Agoumé, sans parvenir à s’imposer. Maintenant le prix a forcément augmenté, même si la somme reste abordable pour l’OL, qui espère avoir gardé la main sur sa faculté à faire progresser les jeunes joueurs dans son effectif.