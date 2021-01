Transfert OL : Montiel c'est non, mercato terminé à Lyon !

Dans : OL.

Du côté de Jean-Michel Aulas et de Juninho on a les idées claires à moins de dix jours de la fin du marché des transferts. Et le cas Montiel est définitivement réglé à Lyon.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais regardaient de près le cas de Gonzalo Montiel, le défenseur argentin de River Plate dont le nom circulait depuis quelques semaines du côté du Groupama Stadium. Mais à la veille du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL, la messe est dite dans le dossier du latéral droit si l’on en croit Le Progrès, car Juninho, patron du mercato de Lyon, a décidé que Rudi Garcia devait composer jusqu’à la fin de la saison avec son effectif actuel. Nulle signature de Gonzalo Montiel durant ce mois de janvier 2021, et peut-être même jamais, l’Olympique Lyonnais a compensé le départ de Moussa Dembélé par la signature d’Islam Slimani et le club rhodanien en restera là pendant cette période hivernale des transferts.

Le quotidien régional confirme cependant que l’OL a effectivement pensé à Gonzalo Montiel, mais que cela ne s’est jamais concrétisé par une offre de Jean-Michel Aulas à son homologue argentin. « La rumeur d’une nouvelle arrivée à l’OL, celle du défenseur latéral argentin de River Plate, Gonzalo Montiel a enflé ces derniers jours, notamment en Argentine. Mais selon nos informations, l’OL ne bougera plus lors de ce mercato d’hiver. Si l’OL a bien été intéressé, et a analysé les prestations de ce défenseur, il n’a pas décidé d’entrer dans de nouvelles coûteuses négociations (entre 7 et 8 millions), ni même pour anticiper un manque à ce poste en juin prochain », indique le média lyonnais. Rudi Garcia espérait de la stabilité dans son effectif durant ce mercato d'hiver, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a été globalement entendu par les dirigeants.