Tolisso régale enfin ses coéquipiers, son étonnante décision

Par Mehdi Lunay

Corentin Tolisso cristallise les tensions à l'OL depuis le début de saison. En difficulté sur le terrain, le milieu expérimenté est aussi accusé de diviser le vestiaire en clans. Il a décidé de changer cette situation en réunissant l'équipe lyonnaise chez lui.

L'OL a t-il une âme cette saison ? 17e de Ligue 1, le club rhodanien réalise des prestations collectives sans saveur. Au-delà de l'aspect technique, aucune cohésion ne semble visible malgré les ajustements tactiques des deux entraîneurs successifs. Les différents médias font souvent écho d'un vestiaire divisé, peu soudé. Un joueur symbolise bien cette situation d'échec : Corentin Tolisso. Le milieu champion du monde est décrit comme un cadre défaillant, préférant rester avec ses amis Alexandre Lacazette et Anthony Lopes plutôt qu'avec les recrues. Ce « gang des Lyonnais » donne une mauvaise image à Tolisso et le principal intéressé en a conscience.

Le repas de Tolisso pour créer une équipe à l'OL

L'ancien joueur du Bayern Munich réagit enfin avec une initiative positive pour la cohésion du groupe. Selon les informations du Progrès, Corentin Tolisso a invité ses coéquipiers à déjeuner chez lui cette semaine. Sensible aux critiques, le milieu de 29 ans veut montrer le bon exemple et recoller les morceaux entre des joueurs lyonnais pas assez proches les uns des autres. Cela est aussi un bon moyen de se connaître personnellement et de se parler dans un cadre plus intimiste.

Selon les informations du @leprogreslyon Corentin Tolisso a organisé un repas chez lui avec toute l'équipe 🔴🔵



L'occasion pour nos joueurs d'enfin se dire les choses ? #TeamOL pic.twitter.com/Kt9Riy9o2B — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) October 21, 2023

Selon le quotidien rhodanien, l'idée a été très appréciée par les joueurs lyonnais et plus globalement en interne. C'est vu comme un message fort d'un cadre dans un OL en manque de confiance et toujours sans succès cette saison. Juste avant le match de la peur contre Clermont, c'est le meilleur moyen de faire renaître la flamme disparue dans le vestiaire lyonnais. A voir désormais si les effets seront visibles dès dimanche soir sur le terrain, Fabio Grosso ne s'en plaindrait pas.