Tolisso et l'OL, ça sent la fin

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Corentin Tolisso peine à retrouver le niveau qui était le sien il y a quelques années. A l'OL, il a même perdu sa place de titulaire.

L'OL n'a pas fait le poids face à Lens dimanche soir dernier en Ligue 1. Pierre Sage n'avait pas souhaité s'appuyer sur Corentin Tolisso pour cette rencontre phare du championnat. Pourtant, le champion du monde était disponible et remis d'une blessure aux ischios contractée lors du déplacement à Montpellier le 11 février dernier. Tolisso a donc dû se contenter de voir ses coéquipiers perdre à la maison face à des Sang et Or meilleurs dans tous les secteurs du jeu. Si l'ancien du Bayern aura sans doute encore l'occasion d'exprimer son talent, le pessimisme règne en revanche concernant son statut. Car depuis quelques semaines, Pierre Sage veut travailler son milieu à trois avec Orel Mangala, Nemanja Matić et Maxence Caqueret.

Tolisso, un avenir qui s'assombrit ?

Le nouvel entraineur de l'OL possède un bilan tout à fait louable depuis son arrivée à la tête de l'équipe première et apprécie travailler avec les noms cités plus haut au milieu de terrain. Pour Olympique et Lyonnais, cette situation va pousser Corentin Tolisso à désormais devoir se contenter du banc de touche en début de partie. Un coup dur pour un joueur qui aspirait à beaucoup mieux lors de son retour à l'OL. Cette saison, le joueur de 29 ans a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues, dont 16 comme titulaire sur 28 possibles. Encore sous contrat à Lyon jusqu'en 2027, Tolisso pourrait perdre patience et être amené à revoir son avenir si sa situation ne s'améliorait pas dans les prochains mois. Sachant que pour ne rien arranger, les Gones devraient encore recruter l'été prochain à son poste. Le week-end prochain, l'OL se déplacera à Lorient avec comme objectif de retrouver la victoire. Tolisso pourrait avoir quelques minutes pour se montrer. A lui de les saisir comme il faut pour changer les plans de Pierre Sage.