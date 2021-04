OL : Le plan d’Aulas vers un fiasco à cause de Garcia

Dans : OL.

Malgré la défaite à domicile contre Lille (2-3) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais garde espoir dans la course au podium de Ligue 1. Le club rhodanien et son président Jean-Michel Aulas sont persuadés qu’un rebondissement reste possible. Et ce malgré la situation incertaine du coach Rudi Garcia.

Ce revers concédé à domicile face au LOSC fait très mal. En plus du scénario de la partie, durant laquelle l’Olympique Lyonnais a été renversé malgré un avantage de deux buts en première période, les conséquences sont importantes sur le plan comptable. Les Gones se retrouvent quatrièmes de Ligue 1 à six points du leader lillois, et à quatre longueurs de la troisième et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. A quatre journées de la fin du championnat, le classement n’annonce rien de bon pour l’OL.

Pas de quoi entamer l’optimisme de Jean-Michel Aulas qui a réclamé « l’union sacrée » au sein du club rhodanien afin de « renverser la tendance. » « Il va falloir effacer cette impression d’échec qui peut être transitoire, a également conseillé le président lyonnais devant les médias. Je suis convaincu qu'en mettant de notre côté tous les atouts, et ils existent, on peut redresser la barre. A nous de montrer qu’on peut être aussi efficace que par le passé. » En effet, l’OL a souvent réalisé d’excellentes fins de saison, jusqu’à devenir un spécialiste du sprint final.

Des précédents inquiétants

Mais en raison de l’avenir incertain de l’entraîneur Rudi Garcia, annoncé sur le départ en fin de contrat, Julien Huët se montre pessimiste. « En dépit du professionnalisme des uns et des autres, j’ai un doute sur "l’union sacrée" quand tout indique que l’entraîneur va partir, a souligné le journaliste sur Twitter. En regardant dans le rétro, l’OL a rarement bien fini quand l’avenir de son coach était incertain (notamment Houllier, Garde et Genesio). » Pas sûr que les conditions en interne soient réunies pour obtenir la solidarité souhaitée.