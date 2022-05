Tolisso est libre, l'OL ne fera pas le poids

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Corentin Tolisso a officiellement annoncé son départ du Bayern Munich ce lundi. Le champion du monde ne manquera pas de prétendants. Reste à savoir si l'OL tentera le coup ou non.

Après cinq saisons et 118 matchs joués pour le Bayern Munich, Corentin Tolisso voguera vers de nouveaux horizons la saison prochaine. Le milieu de terrain n'a pas été prolongé par son club. Il faut dire que Tolisso a connu de nombreuses blessures ces derniers mois avec le Bayern Munich et avait perdu tout espoir de gagner de nouveau sa place. Heureusement pour lui, l'ancien Lyonnais a pas mal de prétendants qui souhaitent s'attacher ses services. Reste à savoir si le joueur de 27 ans sera dans les petits papiers de son club formateur, l'OL, qui cherchera à renforcer son entrejeu cet été avec le futur départ d'Houssem Aouar.

Tolisso prêt à recaler l'OL pour l'étranger ?

L'OL sera sans doute un club qui animera le marché des transferts cet été. C'est en tout cas l'une des promesses faites par Jean-Michel Aulas il y a quelque temps. Le président lyonnais sait que des risques sont à prendre pour remettre l'OL vers les sommets du foot français. Mais problème, une arrivée de Tolisso coûterait cher au club rhodanien, lui dont les émoluments s'élèvent à 7 millions d'euros par an. De plus, Le Progrès rajoute que Tolisso ne privilégie pas un retour en France et souhaite découvrir un nouveau pays et donc un nouveau championnat. Cela tombe bien, la Premier League lui fait déjà les yeux doux. A noter que le champion du monde n'est pas le seul ancien lyonnais à être cité dans les petits papiers de l'OL. C'est aussi le cas de Samuel Umtiti, en échec total au Barça et d'Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal mais qui verrait d'un mauvais oeil une arrivée dans un club qui ne joue pas de coupe d'Europe.