Tolisso a la cote, l’OL attend une offre irrefusable

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Souvent critiqué pour ses performances insuffisantes, Corentin Tolisso ne sera pas forcément retenu en cas d’offre satisfaisante. L’Olympique Lyonnais pourrait justement recevoir une proposition intéressante pour son milieu de terrain annoncé dans le viseur de Fenerbahçe.

Grâce au feu vert donné par la DNCG, l’Olympique Lyonnais dispose d’un budget confortable pour son recrutement hivernal. Il n’empêche que le club rhodanien ne dirait pas non à la vente d’un ou plusieurs indésirables. En novembre dernier, Corentin Tolisso était effectivement annoncé dans cette catégorie, sans doute à cause d’un salaire jugé incompatible avec ses performances décevantes. Le milieu de terrain, toujours pas épargné par les pépins physiques, n’est pas un titulaire indiscutable cette saison. Et peut craindre l’arrivée d’un nouveau concurrent cet hiver.

Le quotidien régional Le Progrès précisait néanmoins que Corentin Tolisso n’avait pas l’intention de quitter Lyon. Mais ses dirigeants pourraient bien lui montrer la sortie en cas d’offre satisfaisante. L’hypothèse n’est pas à exclure dans la mesure où la presse turque évoque un intérêt persistant de Fenerbahçe. Selon les informations de Fotomaç, l’actuel leader de la Süper Lig a fait du Bosnien Rade Krunic sa priorité. Mais pour anticiper un éventuel échec pour le milieu du Milan AC, le Fener avance également sur la piste menant au Français.

La valeur estimée de Tolisso

Une offre pour Corentin Tolisso pourrait bientôt arriver à l’Olympique Lyonnais. La source ne révèle pas le montant de cette offre mais parle d’une estimation à 5 millions d’euros pour l’ancien joueur du Bayern Munich, dont le contrat expire en 2027. A ce prix, pour un joueur de 29 ans, fragile, et qui ne répond pas aux attentes, on peut penser que le propriétaire John Textor pousserait encore un peu plus Corentin Tolisso vers la sortie. Rappelons que son nom circulait aussi du côté de Besiktas, mais c’était avant que Bruno Genesio refuse le poste d’entraîneur.