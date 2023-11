Tolisso a du courrier, enfin du positif pour l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En crise sportive et perturbé par les incidents à Marseille, l’Olympique Lyonnais peut au moins compter sur le soutien de ses fans. Les groupes de supporters refusent d’accabler leurs joueurs à qu’ils ont transmis une lettre de manière individuelle afin de les soutenir avant le déplacement à Rennes.

Depuis quelques jours, l’actualité de l’Olympique Lyonnais est évidemment marquée par la décision de la Ligue de Football Professionnel. Après le report de l’Olympico en raison du caillassage des bus rhodaniens, l’instance a décidé de faire rejouer la rencontre à Marseille dans un Vélodrome de nouveau plein. De quoi provoquer la colère du club de John Textor. Dans ce contexte, on en oublierait presque la situation sportive des Gones.

L’Olympique Lyonnais, qui compte un match en retard, n’a toujours pas enregistré la moindre victoire cette saison et occupe la place de lanterne rouge en Ligue 1. Les hommes de Fabio Grosso traversent une grave crise qui menace clairement leur survie dans l’élite. De tels résultats auraient pu provoquer une rupture totale avec le public du Groupama Stadium. Mais à Lyon, Corentin Tolisso et ses coéquipiers peuvent compter sur le soutien des groupes de supporters qui leur ont transmis des lettres individuelles avant le déplacement à Rennes dimanche après-midi.

L'initiative des supporters

« C’est compliqué, mais on est soudés. Même avec nos supporters, a souligné le milieu de terrain. Ils nous ont transmis une lettre individuellement qui donne envie de croire à des jours meilleurs. Le fait qu’ils soient derrière nous, ça nous aide. On travaille collectivement pour rebondir. J’ai donné mon feu vert pour que cette lettre soit rendue publique. Nous, on a vu le virage nord, mais c’est une lettre au nom de tout le monde. C’est très important de recevoir ce soutien. Les supporters ont eu un choix à faire, ils auraient pu ne pas nous soutenir, ils sont avec nous. On espère vivre un moment fort avec eux. » Une solidarité indispensable pour éviter de s'enfoncer davantage.