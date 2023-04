Toko-Ekambi et le racisme à l’OL, Twitter se déchaine

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à So Foot, Karl Toko-Ekambi est revenu sans concession sur son départ de l’OL et sa relation avec les supporters.

Karl Toko-Ekambi a jeté un pavé dans la marre avec un énorme sous-entendu de racisme de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais. « Les supporters, je m’en fous. Honnêtement, j’en ai rien à foutre. Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Je ne vais pas dire le mot fort auquel je pense, mais voilà…Je ne veux pas le dire, mais c’est bizarre. Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés. Aouar ? Il est formé au club, mais il est autre chose aussi. Le problème, c’est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont ciblés. Maxwel Cornet, Bertrand Traoré, etc. Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés » a lâché Karl Toko-Ekambi, dont les propos n’ont pas manqué de faire bouillonner les supporters de l’OL et les observateurs du club rhodanien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karl Toko-Ekambi (@karltokoekambi)

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne manquent pas après les propos de Karl Toko-Ekambi sur le supposé racisme des supporters lyonnais. Consultant sur RMC et supporter assumé de l’OL, Sofiane Zouaoui a taclé « KTE » dans les règles de l’art. « Pour dissiper les doutes sur ma personne et rassurer Toko-Ekambi, je l'ai critiqué parce qu'il était très souvent bidon » a-t-il publié sur Twitter avec la dose d’humour et de second degré qui le caractérise, avant de poursuivre.

Karl Toko-Ekambi fait réagir les supporters de l'OL

« En ce qui concerne le comportement de Vincent Ponsot et ce qu'il met en avant dans l'article, le manque d'humanité ressort très souvent du personnage quand on parle avec des... gens proches. Et condoléances à KTE pour son papa » a lancé Sofiane Zouaoui alors que Karl Toko-Ekambi a taclé la direction de l’OL dans son interview. « Le point commun entre les joueurs cités ? Des joueurs nuls ou surcotés. Leo Dubois, Marcelo, les coach Genesio, Puel etc… ont eu le même traitement. A un moment donné stop à voir ce truc partout il n’y a absolument zéro rapport (avec le racisme) » ajoute un autre supporter de l’OL.

#TokoEkambi💬 : "Non, je ne pense pas rejouer à Lyon. Je n’espère pas en tout cas." (So Foot) pic.twitter.com/cUuXE7gDGa — Inside Gones (@InsideGones) April 4, 2023

Des réactions similaires se sont multipliées tout au long de la journée après l’interview de Karl Toko-Ekambi, lequel a véritablement enflammé l’Olympique Lyonnais avec son interview. « Oui c’est vrai que Dubois quand on l’a siffle c’était du racisme » ou encore « Toko devient ridicule, les gestes contre les supporters ? Son chut vers le public alors que sa saison était catastrophique... » peut-on lire sur Twitter, où les supporters essayent de faire comprendre que, s'ils s'en prenaient au joueur camerounais, et pas toujours avec élégance, c'était surtout en raison de ses performances sportives jugées décevantes.