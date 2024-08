Tirage Europa League, l'OL est heureux et le dit clairement

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Ce vendredi 30 août avait lieu le tirage au sort de la Ligue Europa, compétition à laquelle participe l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont bénéficié d'un peu de chance au moment de l'attribution de leurs adversaires.

Le tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi 30 août était l'occasion pour les deux clubs français en lice de connaître leurs futurs adversaires. A cette occasion, l'Olympique Lyonnais, représenté notamment par David Friio, a pris connaissance des adversaires qui lui ont été attribués. Et on ne peut pas dire que le club rhodanien soit en très grand danger puisqu'il a évité les plus grosses têtes d'affiche. En zone mixte à la sortie de la cérémonie, le directeur sportif de l'OL s'est exprimé sur les adversaires tirés au sort.

David Friio heureux d'être en Europe

🎤 David #Friio juge le groupe de l’#OL pour le tirage de #LigueEuropa!



« C’est un groupe très homogène avec des adversaires qui ont vrai un pedigree européen. Si on va plus dans les détails, on aura de gros déplacements. Il faudra gérer ça. La première des choses c’est qu’on… pic.twitter.com/RqaUtK1j4w — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) August 30, 2024

Présent à la cérémonie du tirage au sort de la première phase de la Ligue Europa, David Friio s'est réjoui de voir le nom de l'Olympique Lyonnais y figurer. Aux micros des médias français sur place, le dirigeant lyonnais a exprimé son ressenti sur les futurs adversaires européens des Gones. « C’est un groupe très homogène avec des adversaires qui ont vrai un pedigree européen. Si on va plus dans le détails, on aura de gros déplacements. Il faudra gérer ça. La première des choses c’est qu’on est vraiment heureux d’être dans le tirage. Cela faisait deux ans que l’Olympique Lyonnais n’était plus en coupe d’Europe. Et là on y est donc on est heureux. Notre public mérite de genre de confrontations. On a vu l’effervescence dans le Groupama Stadium en fin de saison », explique le directeur sportif de l'OL.

Pour rappel, Lyon affrontera l'Eintracht Francfort, l'Olympiakos, Ludogorets, le Besiktas, les Glasgow Rangers, le Fenerbahçe, Qarabag et Hoffenheim. Des adversaires qui semblent à la portée de l'Olympique Lyonnais. Sur le papier.