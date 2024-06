Thijs Dallinga à l'OL, le devis est salé ‍!

Dans : OL.

Le potentiel départ d’Alexandre Lacazette, courtisé en Arabie Saoudite, oblige l’OL à explorer plusieurs pistes en attaque. Georges Mikautadze est la priorité, mais les Gones apprécient aussi le profil de Thijs Dallinga.

Quel buteur pour l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Les dirigeants rhodaniens aimeraient répondre simplement Alexandre Lacazette, mais l’avenir de l’international français est incertain. Et pour cause, le capitaine de l’OL a reçu un pont d’or en provenance d’Arabie Saoudite et à 33 ans et à un an de la fin de son contrat sur les bords du Rhône, cette offre est difficile à refuser. Rien n’est encore acté, mais l’OL se prépare au départ de son joueur majeur, ce qui impliquerait ensuite le recrutement d’un avant-centre potentiellement titulaire pour le remplacer.

La priorité de David Friio est connue de tous, il s’agit de Georges Mikautadze, à qui Lyon a soumis une offre salariale très attractive. Mais le buteur géorgien est aussi suivi par Marseille, Rennes, Lens et surtout Monaco, qui souhaite en faire le successeur de Wissam Ben Yedder. En toute logique, l’Olympique Lyonnais explore donc plusieurs pistes, et parmi elles, celle menant à Thijs Dallinga. Le buteur de Toulouse vient de boucler deux saisons pleines en Ligue 1 et suscite un réel intérêt de la part de l’OL, qui voit en l’international néerlandais un joueur capable d’empiler les buts en Ligue 1, et potentiellement moins cher que Georges Mikautadze.

Toulouse réclame 21 millions d'euros pour Dallinga

Il ne faut pas le dire trop vite car selon les informations du site Jeunes Footeux, Toulouse n’a aucunement l’intention de brader son meilleur buteur. Et pour preuve, le média rapporte en ce milieu de semaine que le président toulousain Damien Comolli exige la coquette somme de 21 millions d’euros pour l’homme aux 24 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Un prix quasiment similaire à celui réclamé par Metz pour Georges Mikautadze, et qui pourrait refroidir l’Olympique Lyonnais ainsi que les autres clubs potentiellement intéressés. La question est maintenant de savoir si David Friio et John Textor refermeront définitivement le dossier Dallinga après avoir pris connaissance du prix réclamé par Toulouse, ou si cette piste de secours restera active dans les semaines à venir.