Thiago Almada signe gratuitement à l'OL ce week-end

La signature de Thiago Almada à l’OL est imminente. L’Equipe dévoile que l’international argentin arrive ce vendredi à Lyon et passera ce week-end sa visite médicale avant de s’engager avec les Gones.

Malgré l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais va tout de même réussir à se renforcer lors de ce mercato hivernal. Et pour preuve, le journal L’Equipe révèle que Thiago Almada est attendu ce vendredi dans la capitale des Gaules. Le milieu de terrain de Botafogo, champion du monde avec l’Argentine, va passer ce week-end sa visite médicale avant de s’engager en faveur de l’OL samedi ou dimanche. Thiago Almada arrive en prêt gratuit en provenance de Botafogo et cela jusqu’à la fin de la saison. Pour rappel, le club brésilien avait payé 20 millions d’euros pour le faire venir l’été dernier en provenance d’Atlanta aux Etats-Unis. Hugo Guillemet précise que l’international argentin occupera donc la quatrième place d’extra-communautaire au sein de l’effectif rhodanien jusqu’en juin prochain. Aucune précision n’est par ailleurs donnée quant à son avenir au-delà des six prochains mois.

Pour rappel, l'Atlético de Madrid avait proposé il y a quelques jours 20 millions d'euros à Botafogo pour Thiago Almada, une offre rejetée par John Textor. Le propriétaire américain de Botafogo et de l'Olympique Lyonnais a repoussé cette proposition. Il faut dire que lors des négociations avec le club brésilien, l'Atlético a bien compris que Botafogo n'allait pas vendre Thiago Almada à un autre club que l'OL lors de ce mercato, c'est d'ailleurs ce que disait en début de semaine la presse brésilienne. Une position forte que l'Atlético n'aura donc pas réussi à faire changer puisque le milieu de terrain de Botafogo va bel et bien rejoindre l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal.