Textor refuse 20 millions, Thiago Almada arrive à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Grand artisan de la saison historique de Botafogo, Thiago Almada a de fortes chances de rejoindre l’OL en prêt durant ce mois de janvier. John Textor est prêt à tout pour envoyer la pépite argentine à Lyon.

Auteur d’une saison pleine avec 9 buts et 3 passes décisives en 43 matchs sous les couleurs de Botafogo, Thiago Almada a été l’un des grands artisans de la saison exceptionnelle du club brésilien, vainqueur du championnat et de la Copa Libertadores. A l’instar de Luiz Henrique, le champion du monde argentin est envoyé à l’Olympique Lyonnais avec insistance. Dans le cas de Thiago Almada, on peut même dire que sa venue dans la capitale des Gaules est imminente et devrait se concrétiser au mois de janvier, à moins d’un gros retournement de situation. John Textor, propriétaire de Botafogo et de l’OL, est en tout cas obsédé par l’idée d’envoyer l’ex-meneur de jeu d’Atlanta dans son club de Ligue 1.

Botafogo a refusé 20 ME de l'Atlético de Madrid

OL : Thiago Almada à Lyon « dans les prochains jours » https://t.co/mdIkZAMjbo — Foot01.com (@Foot01_com) January 6, 2025

La preuve, le média UOL au Brésil affirme que Botafogo a refusé au cours des dernières heures une très belle offre en provenance de l’Atlético de Madrid, qui recrute beaucoup de joueurs argentins ces dernières années sous l’impulsion de Diego Simeone et qui a proposé 20 millions d’euros pour Thiago Almada. Une offre très honnête… mais refusée par John Textor, qui souhaite absolument que son joueur aille renforcer les rangs de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal. UOL confirme d’ailleurs que le prêt de Thiago Almada dans la capitale des Gaules a de fortes chances de se concrétiser dans les prochains jours.

Une tendance qui confirme les informations récemment délivrées par Hugo Guillemet, journaliste pour L’Equipe, qui expliquait que Thiago Almada avait de fortes chances de signer en prêt à l’Olympique Lyonnais lors de ce mois de janvier. Avant un potentiel transfert définitif l’été prochain, si la DNCG décide de lever les restrictions à l’encontre des Gones au mois de juin.