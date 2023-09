Textor se fait embobiner par Jorge Mendes, l'OL va le payer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor ne parvient pas à trouver le futur entraineur de l'OL, et s'est tourné vers Jorge Mendes pour s'occuper de cela. Résultat, Gennaro Gattuso est parti pour signer, alors que le propriétaire américain n'en voulait pas spécialement.

La quête d’un nouvel entraineur est compliquée pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a désormais plus le choix vu que Laurent Blanc a été démis de ses fonctions ce lundi. Une décision qui date de vendredi dernier, John Textor ayant annoncé au « Président » que son aventure à l’OL était désormais terminée. Cela a permis des négociations rapides pour libérer le poste contre un chèque de deux millions d’euros. Il ne reste plus qu’à trouver un nouveau technicien pour s’asseoir sur le banc du Groupama Stadium, ce qui n’est pas si aisé. Le propriétaire américain a essuyé de nombreux refus, et plutôt que de prendre le temps nécessaire pour boucler cette opération même si le championnat reprend dans quelques jours, Textor veut absolument nommer un entraineur dans les prochaines heures. C’est en ce sens que Jorge Mendes pousse pour faire officialiser Gennaro Gattuso, qui était très loin d’être le premier choix du « boss » de l’OL.

Les refus s'enchainent, Textor panique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Mis sous la pression de l’agent portugais qu’il écoute de plus en plus ces dernières semaines, John Textor est sur le point de craquer annonce L’Equipe, qui confirme les informations publiées dans la presse ces derniers jours, avec une nomination possible de l’Italien ce mardi. Mais le problème, c’est que ce choix est un choix par défaut annonce le quotidien sportif, et on se demande à Lyon si ce n’est pas Jorge Mendes qui est en train de prendre le pouvoir au sein du club, avec une carte blanche pour renforcer la formation rhodanienne avec les joueurs de son écurie pendant le mercato du mois de janvier. C’est ainsi vraiment l’urgence qui dicte actuellement le mode de pensée de John Textor, qui estime que ce serait un échec de reprendre le championnat sans avoir trouvé un nouveau technicien. Le propriétaire US aimerait avoir un autre nom, mais Habib Beye ne sera pas libéré par le Red Star, et le manque de choix va l’inciter à se tourner vers Gattuso, alors que l’ancien du Milan AC n’était qu’un 6e ou 7e choix dans l’esprit de John Textor.