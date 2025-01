Textor est déchainé, il va s'acheter un club

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Déjà propriétaire de Molenbeek, de Botafogo et bien sûr de l’OL, John Textor souhaite acquérir un nouveau club. C’est désormais vers le Portugal que l’homme d’affaires américain a les yeux rivés.

La galaxie Eagle Football va-t-elle accueillir un nouveau club dans les semaines ou les mois à venir ? Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont appris à vivre avec la multipropriété depuis le rachat du club par John Textor. Et même si ce modèle reste massivement critiqué, il dispose toutefois de quelques avantages. Grâce à la connexion avec Botafogo, l’OL a pu récupérer des joueurs tels que Lucas Perri ou plus récemment Thiago Almada, une vraie satisfaction pour John Textor.

« L’OL jouait mal », Textor justifie le licenciement de Pierre Sage https://t.co/BShP1RCUMK — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

L’homme d’affaires américain souhaite ainsi étendre son réseau et offrir aux joueurs brésiliens une passerelle entre Botafogo et l’OL, selon UOL Esporte. Le média révèle que pour cela, John Textor souhaite acheter un club portugais et a jeté son dévolu sur Casa Pia, actuellement en première division portugaise. Il y a quelques temps, un intérêt de John Textor pour le Benfica Lisbonne avait été évoqué mais le dossier de Casa Pia pourrait être plus simple pour le patron de l’OL, qui discute avec son compatriote Robert Platek, actuel propriétaire du club portugais en association avec la société MSD Capital.

Textor veut acheter un club au Portugal

Le média brésilien explique que l’intérêt de John Textor pour Casa Pia est le fruit d’une longue réflexion sportive, avec l’idée de faire passer par le Portugal certains joueurs venus de Botafogo avant d’atterrir à Lyon afin de faciliter leur acclimatation en Europe. Un projet qui a du sens, même si la multipropriété ne fera jamais l’unanimité. Les discussions vont maintenant porter sur le prix de vente du club de Casa Pia entre les deux hommes d’affaires alors que pour rappel, John Textor avait investi plus de 800 millions d’euros pour racheter l’OL à Jean-Michel Aulas en 2022.