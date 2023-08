Textor craque, Lukeba quitte l'OL pour Leipzig

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor refusait le départ de ses meilleurs jeunes, mais le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a finalement accepté de laisser partir Castello Lukeba au RB Leipzig. Le défenseur ne sera pas du déplacement que l'OL fera ce week-end à Strasbourg.

Sa carrière lyonnaise va probablement s’achever dans les prochaines 48 heures, car ce mercredi soir, les médias allemands confirment un accord imminent entre l’Olympique Lyonnais et le RB Leipzig pour le transfert de Castello Lukeba. Une information rapidement confirmée par L’Equipe, qui précise que le défenseur international Espoirs a rencontré mardi son patron et lui a répété son désir de signer avec le club allemand, habitué à jouer chaque saison la Ligue des champions. Face à l’insistance de Lukeba, qui n’a jamais masqué sa détermination, et cela depuis plusieurs semaines, John Textor a finalement considéré qu’il était inutile d’insister et de bloquer à l’OL un joueur décidé à partir.

Textor a dit oui à Lukeba

Lukeba à Leipzig, coup de tonnerre à Lyon https://t.co/O3eRuoOEns — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2023

Le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais a donc donné le feu vert à Vincent Ponsot et Santigao Cucci afin de négocier avec Leipzig. Pour aboutir à ce transfert, la presse sportive allemande évoque un prix de 35 millions d’euros, tandis que le défenseur de 20 ans s’engagera pour les cinq prochaines saisons avec Leipzig. Afin de ne prendre aucun risque, Laurent Blanc ne devrait pas compter sur son défenseur pour la rencontre de dimanche soir à la Meinau contre Strasbourg. Considéré comme le plan A du club de Bundesliga, Lukeba était en concurrence avec Lutsharel Geertruida, le défenseur de Feyenoord. Mais ces dernières heures, cette piste s'était écroulée, laissant la voie libre au jeune footballeur français qui va ainsi voir se réaliser son rêve.