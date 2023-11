Textor boulet de l'OL, il va gâcher une équipe de choc

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL entame sa révolution en interne avec un nouvel organigramme composé de Laurent Prud'homme, David Friio et peut-être Juninho. Suffisant pour refaire du club rhodanien une force en Ligue 1 ? Pas sûr car le maître contesté et contestable reste John Textor.

La 18e place de l'OL en Ligue 1 n'effraie pas encore John Textor. L'Américain avait dit qu'il ne voyait pas son club menacé de relégation en fin de saison. Surtout, dans les faits, il pense toujours à faire de l'OL une force qui compte en Europe. Ainsi, un nouvel organigramme ambitieux se met en place ces derniers jours. Autour de Fabio Grosso et Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, des noms réputés dans le milieu du foot et des affaires arrivent. Laurent Prud'homme serait le président exécutif, David Friio viendrait de l'OM pour être directeur sportif et Juninho serait conseiller de Textor. En plus, Textor lorgne sur Michael Gerlinger, un ancien du Bayern, pour devenir directeur du football et rejoindre cet attelage complet.

Les nouveaux venus auront-ils leur mot à dire avec Textor ?

Cette nouvelle organisation apparaît séduisante pour l'OL, faisant espérer un rebond rapide à ses supporters lassés des difficultés actuelles. Néanmoins, le journaliste d'Eurosport.fr Martin Mosnier n'est pas aussi enthousiaste. Pour lui, cette belle équipe va se heurter à un problème de taille : John Textor lui-même. L'homme d'affaires américain a encore trop d'influence à l'OL et il n'est pas suffisamment compétent d'un point de vue sportif.

L’organigramme de l’OL commence doucement à se dessiner:



- Président: J.Textor

- Conseiller du président: Juninho (?)



- CEO: L.Prudhomme

- Dir’foot: M.Gerlinger (?)



- DS: D.Friio

- Dir’recrutrement: M.Louis-Jean

- Cordinateur scouts: B.Charier@lequipe — hugo (@hugoguillemet) November 23, 2023

« Ces gens pourraient faire du bon boulot à l’OL. Problème, les deux personnes les plus importantes ne conviennent pas au casting. Ces deux personnes, c’est celle qui donne le cap, le big boss, John Textor et celui qui influe le plus sur les résultats, l’entraîneur. Textor on a l’impression qu’il ne voit rien venir, que pour lui l’OL n’est pas en danger et qu’ils auront plein de fric cet hiver. Je crois que Lyon est en danger et je suis pas sûr que Lyon ait beaucoup de fric cet hiver. […] Ce qui permettra à l’OL d’aller mieux, c’est que Textor lâche le gouvernail et aille tout en haut dans la vigie pour avoir un plan clair de ce que sera le futur Lyon. Le problème c’est qu’il ne veut pas trop lâcher le gouvernail. Il s’entoure beaucoup, ça pourrait être un premier signe d’évolution qui va dans le bon sens mais je ne suis pas sûr qu’il veuille lâcher ses prérogatives : le mercato et le quotidien de l’OL », a t-il analysé. John Textor est donc gentiment appelé à lâcher du lest et à laisser faire les professionnels du football. Espérons que l'Américain, très dirigiste à Botafogo, ait compris le message à l'OL.