Taupe à l'OL ‍: Cherki et Rothen, un énorme malaise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais traverse une crise sans précédent, et l'affaire de la taupe a ajouté une énorme tension dans le vestiaire. Les regards se tournent vers Rayan Cherki un peu mis dans la sauce par Jérôme Rothen.

Fabio Grosso n’a pas poussé plus loin ses investigations au sujet de la fameuse taupe qui a dévoilé à Jérôme Rothen que cela tanguait au sein de l’effectif lyonnais concernant l’entraîneur lyonnais. Mais sur les réseaux sociaux, certains pensent que celui qui s’est proclamé JR25 en a un peu trop fait sur un joueur pour ne pas avoir involontairement, ou pas, dévoilé qui avait ainsi lâché quelques infos. Nombreux sont ceux à clairement penser que c’est l’entourage de Rayan Cherki qui a fait des confidences, le jeune joueur lyonnais ayant confié ses intérêts à la structure fondée par la maman de Kylian Mbappé, dont on sait qu’il avait accordé à Jérôme Rothen une des très rares interviews quand cela tanguait fort avec le Paris Saint-Germain en 2021. Bien évidemment, aucune preuve n’existe, mais lorsque le consultant de RMC en a remis une couche sur l’international Espoirs de l'OL, vendredi, cela a mis le feu sur X.

🗣 "Il y en a peut-être un qui a encore une cote c'est Cherki. C'est le SEUL"



🔴🔵 Jérôme Rothen ne voit pas comment les joueurs de l'OL qui veulent partir vont trouver preneur. pic.twitter.com/ZK1iuc1KgK — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 27, 2023

Revenant sur la situation de l’Olympique Lyonnais dans son talk-show, Jérome Rothen a détruit tout le vestiaire, sauf Rayan Cherki, dont il fait le seul footballeur capable d’avoir une vraie valeur sur le marché des transferts, et cela, dès le mercato d’hiver. « Les joueurs de l’OL ont des stats qui sont catastrophiques, comment veux-tu qu’un joueur, de n’importe quel âge, ne se dise pas : « allez, j'ai encore 8 matchs et au mercato d’hiver, je vais demander à me barrer ». Mais à Lyon, les valeurs marchandes sont parties, Lukeba et Barcola sont partis. Je ne vais pas me faire que des amis, mais il y en a peut-être un autre qui a une petite cote, c’est peut-être Cherki. Mais c’est le seul. Si tu penses que les autres, ils vont être transférés, mais ce n’est possible. S’ils partent, c'est que Textor aura signé un chèque pour qu’ils partent et retrouvent un club, mais pour certains, j'en doute vraiment », a expliqué l’ancien joueur du PSG, remettant ainsi de l’huile sur le feu. Car les réactions à cette sortie ne se sont pas fait attendre.

« La mère de Mbappe a un pentahouse avec jacuzzi sur le toit de la redac de RMC », a, par exemple, lancé avec ironie SeriousCharly, qui résumé l'avis de très nombreux supporters lyonnais sur cette question. « Il n'est qu'à un doigt de le balancer comme la taupe officielle, ça va commencer à être dur de le cacher !!!Cherki a un soutien absolu de Rothen malgré ses performances... Bizarre... », lance un autre suiveur de l'Olympique Lyonnais furieux de voir qu'au moment où le club rhodanien traverse une crise sportive sans précédent, certains joueurs pensent d'abord à leur carrière. On saura dimanche soir à Marseille si toute cette histoire a motivé le vestiaire de Fabio Grosso.