Taper le PSG avant Nantes, la préparation idéale de l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain, le PSG recevra l'OL en Ligue 1 au Parc des Princes. Une ultime préparation pour les Gones avant leur demi-finale de Coupe de France face à Nantes.

L'OL n'a plus grand-chose à jouer cette saison en Ligue 1. Cependant, ce n'est pas le cas en Coupe de France, compétition dans laquelle le club rhodanien est encore engagé. Une place en finale sera même en jeu contre Nantes le 5 avril prochain à la Beaujoire. Mais avant cela, les hommes de Laurent Blanc auront aussi un énorme match à jouer face au PSG. Un PSG peu convaincant depuis le début de l'année 2023 et qui s'est incliné face à Rennes sur ses terres avant la trêve internationale. Du coup, difficile de savoir comment les Gones vont aborder cette rencontre au Parc des Princes, entre ambitions et craintes. Car le PSG n'a jamais semblé aussi prenable à domicile pour l'OL. Si certains voudraient que Blanc fasse tourner son effectif contre le club de la capitale, c'est loin d'être l'avis de Nicolas Puydebois.

L'OL au Parc des Princes, tout est possible

Supporters, merci pour votre soutien, le déplacement PSG/OL (places sèches) est désormais complet🔴🔵



Rendez-vous dès demain avec la mise en vente des places sèches pour notre déplacement en Coupe de France. Début des ventes à 13h30, dans la limite des places disponibles. https://t.co/238KlalKjG — Service Client OL (@OL_service) March 27, 2023

Sur le plateau de Olympique et Lyonnais, le consultant a en effet donné son analyse de la situation. Et pour lui, ce match à Paris n'est pas perdu d'avance, loin de là. « L'équipe réserve à Paris ? Non justement ! On vit une semaine internationale où il n'y a pas de matchs sauf pour certains. Donc on doit retrouver du rythme et du temps de jeu pour préparer cette demi-finale. Il faut de la compétition. L'entrainement ne remplace pas la compétition. Je pense que c'est un bon match pour s'étalonner, mettre de l'intensité et de l'impact dans les duels en préparation du match de coup dans lequel il ne faudra pas avoir le même état d'esprit qu'en championnat. (...) L'OL est sur courant alternatif. On l'a vu face à Lille et Lens, l'OL est capable de faire une semaine de très haut niveau et donc je pense que sur un match, on est capable. On peut hausser le niveau et en plus, c'est un petit Paris. Mais attention à la bête blessée. Il ne faut pas les relancer. Ce match est difficile à lire. Le PSG est malade », a notamment indiqué Nicolas Puydebois, curieux de voir comment évoluera l'OL au Parc des Princes dans les prochains jours.