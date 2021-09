Steven Gerrard accueille l'OL avec une énorme émotion

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ancien joueur emblématique de Liverpool, Steven Gerrard est désormais un coach qui fait ses classes avec une certaine réussite du côté des Glasgow Rangers.

L’ex-milieu de terrain est bien évidemment estampillé chez les Reds, et l’histoire fait régulièrement des clins d’oeil dans le football. C’est le cas ce jeudi avec la réception de l’OL pour le club écossais. Un match de Coupe d’Europe a priori banal, mais qui ne l’est pas pour « Stevie G ». Avant la rencontre, le coach des Rangers a en effet confié que ce n’était pas anodin pour lui de croiser la route de l’autre club emblématique de Gérard Houllier, décédé le 14 décembre 2020. Le manager français, ancien sélectionneur national des Bleus, passé par Liverpool et qui avait beaucoup aidé l’international anglais au début de sa carrière, au point qu’il le considérait comme son deuxième père. C’était le technicien français qui avait lancé Gerrard chez les pros au sein du club de la Mersey.

🎙 Le coach des @RangersFC, Steven Gerrard, évoque Gérard Houllier qui l'a lancé en professionnel.#RFCOL pic.twitter.com/QuTaTo5cYc — Olympique Lyonnais (@OL) September 15, 2021

« Gérard Houllier était à Lyon, je le sais. C’est lui qui m’a éduqué, qui m’a lancé en équipe première quand je jouais à Liverpool, il m’a aidé. Tout ce qu’il m’a apporté, c’est incroyable. Et l’annonce de sa disparition a été un choc pour ma famille et moi. Il aurait vraiment voulu voir ce match, et j’aurais tellement aimé que Gérard Houllier soit là. Mais je sais que de là-haut, il sera avec nous et j’espère qu’il sera fier des deux équipes », a lancé Steven Gerrard, qui a transmis directement ses bons voeux à la délégation lyonnaise. Cette dernière a pris ses quartiers en pleine campagne écossaise, puisque l’OL dormira dans un manoir qui se situe au coeur d’un parcours de golf, afin de récupérer paisiblement pour rapidement revenir sur Lyon ce vendredi. Et préparer l’affiche de dimanche face au PSG.