Son remplaçant trouvé, Textor va s’éloigner de l’OL

Après le départ de Jean-Michel Aulas en mai dernier, le propriétaire John Textor avait temporairement pris le relais en tant que président de l’Olympique Lyonnais. Un poste que l’Américain s’apprête à céder à l’intérimaire Santiago Cucci.

Dans cette période essentielle pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais, John Textor se retrouve au premier plan. L’actionnaire majoritaire du club rhodanien, passé devant la DNCG ce mercredi, doit impérativement rassurer le gendarme financier afin d’éviter des restrictions pendant le marché des transferts. Autant dire que l’Américain est attendu au tournant après l’éviction soudaine de Jean-Michel Aulas en mai dernier.

Textor ne sera plus président de l'OL

Une position inconfortable pour John Textor qui devrait bientôt prendre de la hauteur dans la nouvelle structure. En effet, l’Américain ne comptait pas s’éterniser au poste de président. L’objectif a toujours été de nommer un nouveau dirigeant pour gérer tout ce qui ne concerne pas le football à l’Olympique Lyonnais. Pour le moment, l’heureux élu n’a pas encore été trouvé.

Mais le journal L’Equipe affirme que John Textor possède désormais une solution temporaire. Alors qu’il s’apprête à occuper des fonctions importantes dans la société Eagle Football, Santiago Cucci pourrait d’abord enfiler le costume de président directeur général de l’Olympique Lyonnais. En tout cas, nos confrères indiquent que le Franco-suisso-espagnol possède le profil pour assurer l’intérim.

L’ancien vice-président USA de Levi's, expérimenté dans le milieu de la mode, a également occupé des postes importants chez QuickSilver, Kaporal, Marc Jacobs et Tommy Hilfiger. A 56 ans, le futur employé de John Textor est actuellement le directeur général de Dockers (Levi Strauss & Co). Le Basque a aussi l’avantage de parler couramment le français, l’anglais et l’espagnol. Son passage à Lyon ne devrait pas durer bien longtemps, Eagle Football ayant missionné la société américaine de chasseurs de têtes CAA Base pour le remplacer avec le meilleur candidat possible.