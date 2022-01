Slimani reste à l'OL, le salaire a tout bloqué

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A l’instar de Bruno Guimaraes, l’attaquant algérien Islam Slimani était tout proche de quitter l’OL durant cette fin de mercato hivernal.

Malgré le fiasco de la piste Sardar Azmoun, priorité de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais et qui s’est finalement engagé en faveur du Bayer Leverkusen, les dirigeants rhodaniens avaient validé le départ d’Islam Slimani vers le Sporting Portugal. Il y a encore deux jours, le transfert de l’international algérien vers son ancien club ne faisait plus aucun doute. Mais à en croire les informations de L’Equipe, l’opération a finalement capoté, ce qui signifie que Slimani va rester à Lyon jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en juin prochain. Et pour cause, le Sporting Portugal n’était pas prêt à s’aligner sur le salaire lyonnais d’Islam Slimani. Devant l’offre de son ancien club, le buteur de l’OL a demandé à Jean-Michel Aulas de payer la différence de son salaire jusqu’à la fin de son contrat. Une proposition immédiatement rejetée par le patron de l’Olympique Lyonnais.

Ndombele et Faivre arrivent, Slimani reste

Le retour inattendu de Tanguy Ndombele à l'OL



Alors que le transfert de Romain Faivre devrait être officialisé ce lundi matin, l'OL a convaincu Tanguy Ndombele de revenir en prêt, pour six mois. Une opportunité de marché https://t.co/nslNSXzXOw pic.twitter.com/TiJucxn2m0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 30, 2022

Avec les arrivées à venir de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele, l’OL va se renforcer au milieu de terrain -malgré le départ de Bruno Guimaraes-. En outre, le club rhodanien prépare l’avenir car avec le recrutement d’un talent brut tel que Romain Faivre, les départs de Lucas Paqueta et/ou d’Houssem Aouar sont anticipés et déjà compensés. Néanmoins, le présent pose question et en attaque, c’est toujours la soupe à la grimace pour Peter Bosz, qui ne souhaitait pas uniquement se contenter de Moussa Dembélé et d’Islam Slimani. L’entraîneur néerlandais de l’OL voulait absolument un renfort dans ce secteur de jeu, raison pour laquelle il avait fait de Sardar Azmoun sa grande priorité de l’hiver. Après avoir constaté l’échec de cette piste, l’entraîneur lyonnais avait demandé à sa direction de se pencher sur le cas de Dejan Kulusevski, le phénomène suédois de la Juventus Turin. Mais, valorisé à hauteur de 35 millions d’euros, le buteur turinois va finalement rejoindre Tottenham lors de cette dernière journée du mercato d’hiver.