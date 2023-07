Skelly Alvero signe à l'OL pour 4ME et des bonus

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé la signature jusqu'en 2028 de Skelly Alvero, qui arrive en provenance du FC Sochaux. L'OL a payé 4 millions d'euros plus 1ME de bonus et une part en cas de plus-value sur un prochain transfert.

« Né le 4 mai 2002 à Stains (Seine Saint-Denis), Skelly Alvero débute le foot à l’âge de 6 ans. Après un passage au Red Star dans les catégories de jeunes, il rejoint Sochaux durant l’été 2017 et intègre les U16. Imposant physiquement (2,02m) et puissant balle au pied, le milieu de terrain s’est imposé progressivement avec la réserve sochalienne avant de découvrir l’équipe première lors d’un match de Coupe de France en octobre 2021, et de signer son premier contrat professionnel quelques mois plus tard. L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir réussi à conclure l’arrivée de Skelly Alvero, auteur de 33 matches avec Sochaux la saison dernière et très sollicité durant les premières semaines du mercato. Il vient ainsi renforcer le secteur du milieu de terrain, à la demande de Laurent Blanc, avec un profil différent et complémentaire », précise l'Olympique Lyonnais après ce recrutement du joueur révélé la saison passée en Ligue 2 avec Sochaux.