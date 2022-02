Sidney Govou, l'OL et l'ASSE, la confidence qui fait mal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rivaux historiques, l’OL et l’ASSE ont été comparés par un ancien attaquant de Lyon en la personne de Sidney Govou.

Depuis des années, la rivalité est plus forte que jamais entre Lyon et Saint-Etienne même si les deux clubs ne boxent plus réellement dans la même catégorie comme le prouve le classement des Verts, qui flirtent avec la zone de relégation. Néanmoins, la rivalité est toujours à son maximum entre les supporters des deux clans. Et dans une interview accordée au Quotidien du Sport, l’ancien attaquant lyonnais Sidney Govou a osé une comparaison qui va bien faire rigoler les supporters de Saint-Etienne. Et pour cause, malgré son attachement pour l’Olympique Lyonnais, un club dont il a défendu les couleurs avec fidélité, Sidney Govou a reconnu que Saint-Etienne était davantage une ville de foot que Lyon, plus « froid et bourgeois » que le club où réside l’ASSE.

Govou trahit Lyon pour Saint-Etienne

« Lyon est plus bourgeoise, froide, moins une vraie ville de foot comme Lens, Marseille ou Saint-Étienne, tout simplement. Également parce que l’impact d’un match européen n’est plus le même que dans les années 70 où c’était un vrai événement télévisé qui rassemblait toute la France. Cette rareté décuplait l’engouement » a analysé Sidney Govou avant de poursuivre. « C’est une question de génération. Étant du Puy en Velay, tous mes potes sont à 99% supporters des Verts, de père en fils. Je n’ai pas connu les épopées stéphanoises, mais je me dis que si cette passion se transmet avec autant de force dans le temps, vu que ce club ne gagne plus rien depuis très longtemps, c’est qu’ils ont du faire quelque chose d’énorme avant ! » a fait savoir Sidney Govou, dont les déclarations ne devraient pas plaire à grand-monde du côté de l’Olympique Lyonnais et notamment dans les travées du Groupama Stadium.