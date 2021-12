Sardar Azmoun, terrible nouvelle pour Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tout comme cela a été le cas avec André Onana, qui avait dit oui aux dirigeants de l'OL avant de faire volte-face, Sardar Azmoun aurait subitement changé d'avis.

Le 11 décembre dernier, Hugo Guillemet annonçait que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot avaient réussi à finaliser un accord avec Sardar Azmoun, le buteur international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg. A six mois de la fin de son contrat avec le club russe, le joueur convoité par Peter Bosz depuis plusieurs saisons avait accepté le principe de signer à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2026, en arrivant dès ce mercato d’hiver moyennant une indemnité de transfert de 3 millions d’euros. Une nouvelle qui donnait de l’espoir aux supporters de l’OL qui cette année n’ont pas réellement eu l’occasion de s’enflammer. Depuis quelques jours, on annonçait la concurrence de Newcastle dans le dossier Azmoun, même si cette destination n’était pas du goût de la star iranienne, pas décidée à jouer le maintien en Premier League. Du côté de Lyon, tout semblait être bouclé, du moins jusqu’à ce week-end.

Sardar Azmoun préfère attendre d'être libre l'été prochain

Car le site lyonnais Café du Commerce OL annonce que finalement le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg a revu sa position et n’envisage finalement plus de venir à Lyon au mercato d’hiver. « Une source très proche du joueur révèle que Sardar Azmoun n'a pas l'intention de quitter la Russie cet hiver. Il souhaite terminer la saison et aller au bout de son contrat, arrivant à échéance le 30 juin 2022 (...) Si l'OL est toujours l'une des options considérées par Azmoun, le club lyonnais devra à coup sûr faire face à une concurrence rude l'été prochain. Gratuit et sans doute à son meilleur niveau, il sera l'une des belles affaires à saisir lors du mercato estival 2022 », explique le média spécialisé. Si cette information se confirmait, il s'agirait évidemment d'un coup très dur pour Peter Bosz qui comptait bien sur le buteur iranien pour apporter un vrai plus à son effectif lors de la deuxième partie de saison.