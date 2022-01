Sardar Azmoun, l’OL se prend une énorme claque

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve de se payer Sardar Azmoun au mercato, mais le Zénith vient d'expliquer que cela ne se ferait pas.

Devant la situation offensive délicate de son équipe, Peter Bosz a clairement fait comprendre qu’il rêvait d’une recrue de poids en attaque. L’entraineur néerlandais aimerait récupérer Sardar Azmoun, l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg. Ce dernier aurait émis la volonté de rejoindre l’OL il y a quelques semaines, avant de revenir sur ses propos pour calmer le jeu avec son club. Depuis, Lyon a fait une offre à 3 millions d’euros, repoussée fermement, et une seconde à 4 millions d’euros. Suffisant pour faire pencher la balance ? Pas du tout, affirme la presse russe. L’agence de presse Ria Novosti a interrogé le propriétaire du Zénith et la réponse a été des plus claires. Selon Alexander Medvedev, l’OL n’a aucun intérêt à insister pour ce transfert, il ne se fera pas.

Coup de semonce ou coup de bluff ?

« Azmoun l’a dit lui-même, il veut rester avec nous jusqu’à cet été. Serdar reste pour deux raisons : premièrement, il veut jouer avec nous, et deuxièmement nous n’avons pas trouvé d’attaquants pour le remplacer », a fait savoir le directeur général de la société Gazprom, grand argentier de la Russie et propriétaire du Zénith, et qui n’est donc pas dans le besoin financier de vendre un joueur, surtout pour 3 ou 4 millions d’euros. Même si cette prise de parole peut aussi s’apparenter à un coup de bluff. Récemment, la volonté du Zénith était de récupérer 5 millions d’euros avec son buteur iranien. Un bras de fer qui est donc risqué à tous les niveaux. En tout cas, l’OL va tout de même devoir commencer à regarder ailleurs pour trouver son bonheur, car Azmoun n’a plus du tout donné de nouvelles ces derniers jours, laissant publiquement entendre qu’il voulait terminer la saison dans le club de la Cité des Tsars.