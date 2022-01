Sardar Azmoun, l'OL se prend une claque à distance

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Courtisé par l’OL depuis plusieurs mois, Sardar Azmoun était proche de rejoindre Lyon cet hiver. Mais l’international iranien va finalement rester au Zénith Saint-Pétersbourg jusqu'à la fin de la saison.

En fin de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg au mois de juin, Sardar Azmoun était la priorité de l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal. Le club rhodanien souhaitait s’attacher les services de l’attaquant iranien pour un montant compris entre 3 et 5 millions d’euros au maximum au vu de sa situation contractuelle. Mais à aucun moment, le Zénith Saint-Pétersbourg n’a envisagé une vente de Sardar Azmoun à Lyon pour une somme aussi dérisoire. Preuve que l’OL était finalement assez loin du compte, RMC dévoile que le Zénith a refusé une offre XXL de Burnley, qui a proposé 12 millions d’euros au Zénith Saint-Pétersbourg pour recruter Sardar Azmoun. Également ciblé par la Juventus Turin au mercato d’hiver, l’attaquant iranien va terminer la saison en Russie.

L’OL a donc échoué avec Onana et probablement avec Azmoun, les deux joueurs demandés par Bosz l’été dernier



Il ne faudra pas oublier ça quand on fera les bilans en fin de saison https://t.co/jnKTTzJsUC — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) January 21, 2022

Et ensuite ? L’OL va tenter sa chance pour recruter Sardar Azmoun gratuitement à la fin de son contrat, mais la concurrence risque d’être démentielle pour les Gones. En effet, l’AC Milan et le Bayer Leverkusen ont avancé leurs pions en établissant un contact direct avec l’entourage du joueur dans l’optique d’une signature, libre, à la fin de la saison. La Juventus Turin, grande spécialiste du recrutement des joueurs en fin de contrat, est aussi sur le dossier. Pour les dirigeants lyonnais, qui ont longtemps pensé que le recrutement de Sardar Azmoun était acquis en début de mercato, la désillusion est aussi grande que brutale. Reste maintenant à voir si le club rhodanien va se pencher sur d’autres dossiers offensifs d’ici la fin du mercato hivernal dans dix jours, ou si Peter Bosz va accepter de terminer la saison avec Moussa Dembélé et Islam Slimani comme purs avant-centres. Deux buteurs en grand manque de confiance cette saison, notamment en ce qui concerne l'international algérien...